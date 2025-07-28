У РФ через злам систем «Аерофлоту» порушили кримінальну справу

Генеральна прокуратура Росії підтвердила, що причиною збою в роботі «Аерофлоту» стала атака хакерів. Відомство також повідомило про «наглядові заходи», організовані за його дорученням у зв’язку із затримкою та скасуванням рейсів в аеропорту Шереметьєво.

Кримінальна справа порушена за статтею щодо неправомірного доступу до комп’ютерної інформації (частина 4 статті 272 російського Кримінального кодексу).

«Аерофлот» поки що навіть не може повернути пасажирам гроші за скасовані рейси. Можливість оформити повернення запрацює лише тоді, коли піднімуть сервіси авіакомпанії. Також в «Аерофлоті» просять пасажирів скасованих рейсів не приїжджати в аеропорти, щоб не ускладнювати ситуацію», – пише телеграм-канал Baza.

Зранку 28 липня «Аерофлот» повідомив, що скасував 49 рейсів із Москви через збій інформаційних систем. У московському аеропорту Шереметьєво з’явилися великі черги.

Хакерське угруповання Silent Crow заявило, що спільно з хакерами «Кіберпартизани BY» успішно провело масштабну операцію, в результаті якої «була повністю скомпрометована та знищена внутрішня IT-інфраструктура «Аерофлоту».

«Аерофлот» – найбільша авіаційна група Росії. До неї входять авіакомпанії «Аерофлот», «Росія» та «Победа». 2024 року три компанії перевезли 55,3 мільйона пасажирів, частка групи на російському ринку авіаперевезень склала 42,3%, повідомляв «Коммерсант».

Упродовж останніх тижнів у Росії неодноразово скасовували та переносили авіарейси через атаки українських безпілотників. Часто через загрозу атаки дронів обмежували роботу аеропорту Шереметьєво, де базується «Аерофлот».