Хакери заявили про злам систем російського «Аерофлоту». Скасовано понад 40 рейсів

Найбільша російська авіакомпанія «Аерофлот» вранці 28 липня повідомила про скасування понад 40 рейсів, пояснивши це збоєм у роботі інформаційних систем. Відповідальність за атаку на системи «Аерофлоту» взяли на себе угруповання хакерів Silent Crow і «Кіберпартизани BY».

У московському аеропорту «Шереметьєво», де базується «Аерофлот», за повідомленнями телеграм-каналів, виник затор, там зібралися сотні пасажирів скасованих рейсів, які не можуть вилетіти з Москви.

Обміняти квиток або повернути гроші за нього можна лише через кол-центр, повідомили в «Аерофлоті». Представники авіакомпанії просять пасажирів скасованих рейсів залишити «Шереметьєво». Скасовані, зокрема, рейси до Єкатеринбурга, Челябінська, Ставрополя, Мінеральних Вод, кілька рейсів до Санкт-Петербурга, низки інших міст Росії, а також до Мінська і Єревану.

Авіакомпанія не повідомляла про те, з чим пов’язаний збій у роботі інформаційних систем.

В «Аерофлоті» заявили, що «команда фахівців працює над мінімізацією ризиків виконання виробничого плану польотів і якнайшвидшого відновлення штатної роботи сервісів», цитує повідомлення компанії телеканал «Настоящее время».

Хакери з двох угруповань при цьому заявили, що в ході операції, яка тривала близько року, вони проникли в корпоративну мережу, змогли отримати доступ до масиву даних історії перельотів і систем контролю за персоналом, а також записів телефонних розмов усередині компанії.

Згідно з твердженнями, хакерам вдалося знищити тисячі серверів авіакомпанії, «скомпрометувати всі критичні корпоративні системи» й отримати контроль над персональними комп’ютерами керівництва компанії.

«Всі ці ресурси тепер недоступні або знищені, відновлення вимагатиме, можливо, десятки мільйонів доларів. Збитки – стратегічні», – йдеться в повідомленні від імені Silent Crow.

В «Аерофлоті» ці твердження поки що не коментували.

Silent Crow раніше брала на себе відповідальність, зокрема, за злам бази даних Росреєстру.

Минулого і позаминулого тижня рейси «Аерофлоту», як і низки інших компаній у Росії, скасовувалися або переносилися через загрозу ударів українських безпілотників. У московських аеропортах неодноразово запроваджувалися обмеження на прийом і виліт літаків.