«Аерофлот» заявив про повернення до планового розкладу після хакерської атаки

Провідний російський авіаперевізник «Аерофлот» заявляє, що з 10:00 29 липня виконує програму польотів за розкладом. У пресслужбі авіакомпанії уточнили, що 29 липня буде виконано 216 парних рейсів із Москви і назад із 233 запланованих раніше.

«До 10:00 компанія проводила точкові скасування рейсів, далі програма власних рейсів «Аерофлоту» стабілізувалася», – йдеться в повідомленні.

Як стверджує авіакомпанія, 28 липня було виконано близько 80% рейсів із запланованої добової програми польотів. Скасування переважно стосувалися рейсів із Москви і назад, заявили в «Аерофлоті».

28 липня вранці «Аерофлот» повідомив про збій у роботі інформаційних систем та можливі перенесення та скасування рейсів. Відповідальність за атаку на сервери авіакомпанії взяло на себе хакерське угруповання Silent Crow, яке заявило про проведення масштабної операції спільно з білоруськими «Кіберпартизанами». У результаті скасовані десятки рейсів, у московському аеропорту Шереметьєво стався колапс через затримки, а «Аерофлот», за оцінками експертів, втратив за день щонайменше 250 мільйонів рублів.