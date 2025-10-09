Після розслідування «Схем» держава відсуджує активи ліквідованих російських банків у покупця, який приховав свої зв’язки з РФ

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розірвав договори зі «Спектрум Ессетс» – компанією-переможницею державного аукціону, власниця якої Марина Євсєєва, як встановили «Схеми» (Радіо Свобода) під час викупу активів ліквідованих російських банків, приховала від українських органів влади своє російське громадянство.

Після виходу журналістського матеріалу факт наявності у неї громадянства країни-агресора підтвердили в СБУ. При цьому, повертати Фонду набуті активи «Спектрум Ессетс» добровільно відмовляється, тому державні ліквідатори намагаються повернути їх через суди, та стягнути з компанії штрафи, здобуваючи перші позитивні рішення. Про це йдеться у новому матеріалі журналістів «Схем» (Радіо Свобода).

На початку 2024 року «Спектрум Ессетс» придбала у держави пул активів ліквідованих російських і українських банків, нерухомість і права вимоги зобовʼязань по кредитах на 2,8 мільярда гривень. Хоча постанова Кабінету міністрів України забороняє громадянам Росії та їхнім компаніям стягувати борги з українців, а правила аукціону – брати в них участь.

У лютому 2025 року, після виходу журналістського розслідування «Схем», Національний банк України анулював ліцензію «Спектрум Ессетс» на діяльність фінансової компанії, заборонивши компанії надавати кошти в кредит і стягувати відсотки. Нині «Спектрум Ессетс» намагається повернути собі ліцензію у суді.

У той же період Фонд гарантування вкладів розірвав угоди зі «Спектрум Ессетс» на підставі пункту про непов’язаність нового власника активів із країною-агресором, оскільки договори між Фондом гарантування вкладів і компанією «Спектрум Ессетс» передбачали: у разі виявлення зв’язків покупця з Росією угоди визнаються недійсними, активи повертаються державі, а компанія сплачує штраф у розмірі 100% вартості активів (124 мільйони гривень). За ці активи і штраф зараз триває судова боротьба, в якій Фонд уже здобув перші позитивні рішення, йдеться в матеріалі журналістів.

Наприклад, в липні Господарський суд Києва став на бік «Промінвестбанку» й ухвалив рішення стягнути зі «Спектрум Ессетс» 19 тисяч гривень штрафу на підставі інформації про наявність у власниці компанії Марини Євсєєвої громадянства Російської Федерації.

Окремо банки повертають собі право на активи і за іншою механікою – звертаються до господарських судів, щоб відновити свої права як кредитора у справах про борги на мільярди гривень. Тут теж є позитивні для держави рішення. Так, Господарський суд Одеської області став на бік «МР Банку» у справі про повернення права вимоги боргу ФК «Чорноморець» у розмірі 2,3 мільярдів гривень.

У своєму рішенні суд сам навів постанову Кабміну, якою встановлюється, що правочини, укладені з порушенням мораторію на стягування кредитів з українців, є нікчемними. А тому з урахуванням підтвердження наявності у власниці «Спектрум Ессетс» Марини Євсєєвої російського громадянства повернув «МР Банку» права кредитора, зобов’язавши «Спектрум Ессетс» повернути банку оригінали кредитного договору. Нині цю ухвалу «Спектрум Ессетс» теж оскаржує в апеляції.

Окрім того, у червні цього року Господарський суд Київської області задовольнив заяву «МР Банку» про відновлення його участі як кредитора в іншій справі – про банкрутство компанії з Київщини з правом вимоги у 131 мільйон гривень у зв’язку з вибуттям зі справи «Спектрум Ессетс», яка, на думку суду, порушила умови договору про купівлю активів банку, через наявність у власниці компанії російського громадянства.

Окремо банки під управлінням Фонду гарантування вкладів активно подають позови проти компанії «Спектрум Ессетс», намагаючись убезпечити майно і права вимоги, придбані на аукціонах, від перереєстрації, а також стягнути штрафні санкції.

Наприклад, у червні 2025 року Господарський суд Одеської області наклав арешт на ТЦ «Маліновський» в Одесі, придбаний «Спектрум Ессетс» на аукціоні, за позовом «МР Банку». Апеляція компанії була безуспішною. В іншій справі Верховний Суд залишив чинним рішення про арешт двох мільйнів гривень на рахунках «Спектрум Ессетс» за позовом «Промінвестбанку».

Однак суди не завжди підтримують банки, йдеться в матеріалі. Господарський суд Києва відмовив «МР Банку» в арешті 100 млн грн у справі проти «Спектрум Ессетс» щодо штрафу і витребування прав вимоги за кредитом на 2,3 млрд грн, виданим у 2011 році ФК «Чорноморець» одеського бізнесмена Леоніда Клімова. Апеляційний суд залишив рішення без змін, зазначивши відсутність доказів спроб відчуження майна компанією.

Деякі справи зупинено. Наприклад, справа за позовом «МР Банку» про стягнення 11,5 млн гривень призупинена Господарським судом Києва – це пов’язано із тим, що «Спектрум Ессетс» оскаржує рішення НБУ про позбавлення фінансової ліцензії в Київському окружному адміністративному суді, вимагаючи визнати його протиправним.

СБУ, як третя сторона, підтвердила громадянство РФ у засновниці компанії Марини Євсєєвої. У вересні 2025 року суд запросив у Держприкордонслужби дані паспортів, які використовувала Євсєєва при перетині кордону з 2018 року. Через це провадження господарські суди призупиняють пов’язані справи, хоча ФГВФО оскаржує такі рішення.

Водночас Господарський суд Сумської області відмовив «Спектрум Ессетс» у зупиненні справи за позовом «Мегабанку» про стягнення 227 тис. грн, оскільки компанія не довела неможливість розгляду справи до вирішення питання про наявність громадянства РФ у Євсєєвої.

Євсєєва, як встановили «Схеми» в журналістському розслідуванні, продовжувала після початку повномасштабного вторгнення відвідувати Росію, куди відтоді прилітала щонайменше шість разів, використовуючи свій російський паспорт.

На запитання «Схем» Марина Євсєєва відповіла, що проживає у США і відмовилася від російського громадянства, але на прохання редакції не змогла надати цьому документальних підтверджень, як і не пояснила, чому в такому разі в офіційних державних реєстрах РФ її російське громадянство значиться чинним.

Журналісти також з’ясували, що фірмою, яка виграла аукціон Фонду гарантування вкладів, за довіреністю від Євсєєвої управляв Михайло Трубчік, який, окрім американського, має громадянство Білорусі та якому СБУ забороняла в’їзд в Україну, називаючи представником «глибоко законспірованої мережі спецслужб РФ». Згодом Трубчік успішно оскаржив цю заборону в Окружному адмінсуді.

У листуванні з журналістами «Схем» звинувачення СБУ на свою адресу Трубчік прокоментував так: «У мене є домовленість із СБУ, яка забороняє мені розголошувати будь-яку інформацію». Цю заяву Трубчіка в СБУ на запит «Схем» не прокоментували, але сказали, що мають право забороняти в’їзд іноземцям, якщо вбачають для цього законні підстави.

Після розслідування «Спектрум Ессетс» змінила власника на громадянина США Євгена Пікуліка і керівника – на Петра Доценка. Доценко стверджує, що не знайомий із Євсєєвою та був найнятий новим власником.

Компанія також почала передавати права вимоги за кредитами, отриманими на аукціонах 2020 року від «Надра Банку» та «Фідобанку», новоствореній фірмі «Амстер 1». Ця компанія, заснована у березні 2025 року, належить Юрію Кузнецову, який має російський паспорт і податковий номер у РФ. Телефон «Амстер 1» станом на 2018 рік належав Євгенію Шаміну, який мешкає у Москві й також має російське громадянство.

Кузнецов заперечує використання російського паспорта, але витоки даних свідчать, що він неодноразово використовував свій російський паспорт, йдеться в матеріалі «Схем». Журналісти чекають на офіційні коментарі від «Спектрум Ессетс» і «Амстер 1».