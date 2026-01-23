Свириденко: уряд спростив продаж санкційного майна громадян Росії

Кабінет міністрів спростив процедуру продажу санкційного майна громадян Росії, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 23 січня.

За її словами, такі активи мають працювати на відбудову України.

«Уряд спростив продаж санкційних активів, які були стягнуті в державну власність, на відкритих аукціонах», – заявила голова уряду.

Вона навела ключові зміни:

тепер права вимоги за кредитами можна включати до складу активу та продавати разом із ним як єдиний пакет

якщо перший аукціон не відбувся, держава автоматично запускає повторний аукціон з меншою ціною, далі – аукціон за голландською моделлю з поступовим зниженням ціни; Свириденко очікує, що це дозволить пришвидшити продаж санкційного майна та збільшити надходження

Водночас, повідомила вона, Кабмін затвердив перелік санкційних активів та орієнтовний графік їхнього продажу:

«На аукціони будуть виставлені корпоративні права 26 обʼєктів, включно з ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» (ТЦ Оушен Плаза), ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ТОВ «Калушський трубний завод», ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ» (готель в Буковелі), ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» та іншими активами».

Читайте також: Військові й бюджетні потреби: Єврокомісія визначила, як Україна витрачатиме 90 млрд євро допомоги

Голова уряду анонсує, що аукціони почнуться в березні. Активи планують виставляти на продаж залежно від часу, необхідного для підготовки майна до продажу.

Свириденко вказала на те, що всі отримані від продажів кошти надійдуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та «працюватимуть на відновлення інфраструктури, економіки та підтримку людей».

Верховна Рада створила Фонд ліквідації наслідків збройної агресії в жовтні 2022 року. Передбачається, що джерелом наповнення фонду будуть націоналізовані кошти та продаж націоналізованого майна.



