Bloomberg: Кремль заробив на зростанні цін на золото суму, еквівалентну замороженим в ЄС активам

Вартість золотих запасів Центрального банку Росії збільшилася більш ніж на 216 мільярдів доларів від лютого 2022 року, підрахували аналітики Bloomberg. Це можна порівняти з 244 мільярдами доларів заморожених суверенних фондів Росії в ЄС, підкреслює агентство.

Загалом міжнародні резерви країни на кінець минулого року досягли 755 мільярдів доларів, з яких 326,5 мільярдів – зберігалося в золоті.

Росія є другим за величиною виробником металу у світі, видобуваючи понад 300 тонн на рік.

Від 2022 року російське золото було виведене з обігу на західних ринках і більше не приймається Лондонською асоціацією ринків дорогоцінних металів і не може бути продане в інших країнах, але все ще може бути монетизоване, зазначає агентство.

При цьому лише за минулий рік золото подорожчало на 65%, показавши найсильніше річне зростання з 1979 року.

Ціни зростали всі останні чотири роки, чому сприяли високий попит з боку центральних банків, побоювання щодо інфляції й посилення геополітичних ризиків, у тому числі експропріація активів у рамках санкцій (до чого в ситуації з Росією призвело до повномасштабного вторгнення в Україну).

Від лютого 2022 по грудень 2025 року вартість золотих резервів Росії збільшилася більш ніж удвічі, тоді як резерви, що зберігаються в іноземній валюті, скоротилися приблизно на 14%, зазначає агентство. На золото припадало 43% загального обсягу резервів проти 21% до війни.

Мінфін Росії очікує, що ціни на золото в довгостроковій перспективі продовжать зростати, досягнувши позначки 5000 доларів за унцію. 2022 року відомство заявило, що за кордоном було заблоковано близько 300 млрд доларів державних активів.

У грудні ЄС продовжив безстрокове заморожування російських суверенних активів на суму близько 210 млрд євро (близько 244 млрд доларів). Більшість суми – близько 190 мільярдів – перебуває в депозитарії Euroclear у Бельгії.

Передбачається, що активи залишатимуться заблокованими доти, доки Росія не відмовиться від війни проти України і не компенсує збитків, завданих українській стороні під час бойових дій.