Ціна на золото вперше перевищила 4000 доларів

Ціна на золото у середу перевищила 4000 доларів за унцію, досягнувши рекордного рівня.

У середу ціна на злитки зросла на 1,3% до нового піку в 4037,10 доларів за унцію.

Золото, яке вважається засобом збереження вартості в періоди нестабільності, подорожчало на більш ніж 50% з початку року.

Зростання цін на метал було обумовлено сукупністю факторів, серед яких очікування зниження процентних ставок, політична та економічна невизначеність, активні покупки центральних банків.

Стрибки ціни на золото зазвичай відображають ширші економічні та політичні напруження. Як нагадує Bloomberg, ціна на золото перевищила 1000 доларів за унцію після світової фінансової кризи, 2000 доларів під час пандемії Covid та 3000 доларів, коли тарифні плани адміністрації Трампа в березні поширилися на світові ринки.



