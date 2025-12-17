The Guardian: ГРУ залякувало політиків і фінансових керівників Бельгії через заморожені активи РФ

Бельгійські політики й фінансові керівники зазнали залякування з боку російської розвідки, яка намагається запобігти використанню заморожених активів Росії для допомоги Україні, пише видання The Guardian із посиланням на неназвані джерела в європейських розвідувальних службах.

Співрозмовники видання заявили, що тиску зазнали, зокрема, ключові фігури депозитарію Euroclear, де зберігається більша частина заморожених активів Банку Росії. Погрози надходили на адресу гендиректора Euroclear Валері Урбен й інших високопосадовців, пише видання. Euroclear відмовився від коментарів.

За повідомленням, кампанію вела російська військова розвідка, відома як ГРУ, хоча про рівень загрози точаться суперечки. «Вони, безумовно, використовували тактику залякування», – заявив європейський урядовець, якого цитує The Guardian.

Видання також наводить висловлювання прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера в інтерв’ю газеті La Libre: «Хто повірить, що Путін спокійно прийме конфіскацію російських активів? Москва дала нам зрозуміти, що у разі конфіскації Бельгія і я особисто відчуватимемо наслідки вічно».

Коли прем’єр-міністра попросили прокоментувати ці заяви, його канцелярія послалася на попередні висловлювання, які описують юридичні й фінансові ризики. На пресконференції в жовтні де Вевер також згадував про «вічні наслідки» і про заходи у відповідь Росії, включаючи конфіскацію західних грошей, заморожених у російських банках, і арешт західних компаній.

Речник уряду 17 грудня відмовився коментувати повідомлення про погрози на адресу міністрів Бельгії або голови Euroclear, посилаючись на міркування безпеки.

Бельгія, де розташований Euroclear, офіційно, як і раніше, виступає проти використання російських активів, хоча її представники визнають, що в якийсь момент їх все ж таки потрібно буде використовувати з метою підтримки України.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер зажадав гарантувати спільну відповідальність усіх країн ЄС за можливі ризики і забезпечити наявність достатніх фінансових гарантій.

Раніше у грудні Банк Росії подав позов до Арбітражного суду Москви на Euroclear – у зв’язку «з незаконними діями депозитарію Euroclear, що завдають збитків Банку Росії», а також «механізмами прямого або непрямого використання активів Банку Росії, що розглядаються Європейською комісією».