Влада РФ заявила про удар по Новоросійську, там розташований нафтовий термінал

Місто Новоросійськ Краснодарського краю РФ зазнало чергової атаки безпілотників, повідомила місцева влада вночі проти 2 березня.

За твердженням оперативного штабу регіону, в місті постраждали троє людей, які перебували в приватному будинку.

Мер міста Андрій Кравченко заявляв про пошкодження двох багатоквартирних будинків і п’яти приватних, за двома адресами «виникли пожежі». У Новоросійську тимчасово зупиняли рух громадського транспорту. Вранці понеділка Кравченко знову заявляв про загрозу дронів.

Російська влада не повідомляла про ураження об’єктів промисловості. Натомість телеграм-канал ASTRA на основі аналізу відео очевидців припускає, що в зоні пожежі розташований місцевий нафтоналивний термінал «Шесхаріс».

Канал також посилається на повідомлення в місцевих чатах, за якими пожежу бачили саме в районі терміналу.

Українське командування офіційно не підтверджувало ураження. Водночас голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко оприлюднив відео вибуху з коментарем «Новоросійськ. Страшне».

«Шесхаріс» – нафтоналивний комплекс найбільшої у світі нафтотранспортної компанії, російської державної «Транснефти», яка перебуває під санкціями західних країн. Українські війська, зокрема, завдавали удару по ньому в листопаді 2025 року.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



