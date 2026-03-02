Військові США знищили 11 іранських кораблів – командування

Центральне командування Збройних сил США, яке керує операціями на Близькому Сході, заявило про знищення 11 іранських військових кораблів, які були на момент початку операції США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого в Оманській затоці.

«Два дні тому іранський режим мав 11 суден в Оманській затоці, наразі немає жодного», – йдеться в повідомленні відомства.

У ньому наголошується, що іранський режим «десятиліттями переслідував та атакував міжнародне судноплавство в Оманській затоці. Цей час минув». До повідомлення додано відео, на якому, ймовірно, показаний удар по одному з іранських суден.

Раніше у відомстві відкинули твердження Тегерана, нібито іранським військовим вдалося уразити американський авіаносець. У командуванні зазначили, що єдиний авіаносець, який був уражений під час бойових дій, – це іранський військовий корабель Shahid Bagheri, на палубі якого могли бути розташовані дрони. У повідомленні прямо не сказано, що корабель був потоплений. Видання Naval News раніше підтвердило інформацію американських військових про затоплення іранського корвету класу Jamaran біля пірсу в Чах-Бехар у затоці Омана.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що близько 10 іранських кораблів уже «лежать на морському дні». Він зазначив, що удари по іранському флоту триватимуть. Знищення іранського військово-морського флоту було раніше назване однією з цілей операції США, поряд із придушенням ракетного потенціалу Ірану та перешкоджанням його ядерній програмі.

Іранська влада офіційно не повідомляла про можливу шкоду, завдану ВМС країни.

Військово-морський флот Ірану включає кількадесят підводних човнів, кілька фрегатів і корветів, а також десятки ракетних катерів, десантних і патрульних суден.