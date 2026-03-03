Рубіо: найсильніші удари США по Ірану «ще попереду»

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найсильніші американські удари по цілях в Ірані – «ще попереду».

«Я не збираюся розкривати деталі наших тактичних зусиль, але найсильніші удари від американських військових ще попереду. Наступна фаза буде ще більш каральною для Ірану, ніж зараз», – сказав Рубіо 2 березня, спілкуючись із журналістами у Вашингтоні.

«Щодо того, скільки це триватиме – я не знаю, у нас є цілі. І це триватиме стільки, скільки потрібно, щоб досягти цих цілей. Світ стане безпечнішим місцем, коли ми закінчимо цю операцію», – додав держсекретар.

За його словами, метою ударів є знищення іранського потенціалу балістичних ракет і їхнього військово-морського потенціалу.

Рубіо зазначви, що Сполучені Штати хотіли б побачити повалення клерикального режиму Ірану, але це не є метою. «Ми сподіваємося, що іранський народ зможе повалити цей уряд і встановити нове майбутнє для цієї країни. Ми б дуже хотіли, щоб це стало можливим», – сказав держсекретар.

Рубіо також заявив, що США 28 лютого завдали «превентивного удару» по Ірану, оскільки знали, що Ізраїль збирається вдарити по Ірану. «Ми знали, що буде ізраїльська операція. Ми знали, що це спровокує атаку на американські війська. І ми знали, що якщо ми не завдамо їм превентивного удару до того, як вони почнуть ці атаки, ми зазнаємо великих втрат, і, можливо, навіть більше вбитих», – сказав він.

«Абсолютно існувала безпосередня загроза», – сказав Рубіо журналістам у Вашингтоні 2 березня.

Реагуючи на заяви держсекретаря, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі 3 березня заявив, що Сполучені Штати «вступили у війну за власним вибором від імені Ізраїлю».

Сполучені Штати й Ізраїль розпочали удари по Ірану 28 лютого, спрямовані, за їхніми словами, проти ракетних об’єктів і військової інфраструктури. Удари стали одним із найпряміших протистоянь між Вашингтоном і Тегераном за останні роки й одразу ж спровокували регіональну ескалацію.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю вже в першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів. Під удари потрапили не лише військові, а й цивільні цілі, як житлові будинки, готелі чи аеропорти. Також атак зазнали військові європейських країн, присутні на Близькому Сході. За даними Центрального командування Збройних сил США, під час операції в Ірані загинули шість американських військовослужбовців.

Президент Дональд Трамп дав зрозуміти, що можуть бути вжиті подальші дії. У своїх коментарях для американських ЗМІ Трамп попередив, що «велика хвиля» атак ще попереду, припускаючи, що удари на вихідних були лише початком тривалої кампанії, спрямованої на зниження військового потенціалу Ірану.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що операція проти Ірану не буде «нескінченною війною». «Я чую, як люди кажуть, що тут буде нескінченна війна. Не буде нескінченної війни, – сказав Нетаньягу в ефірі Fox News. – Це будуть швидкі й рішучі дії, і ми створимо умови для того, щоб іранський народ взяв під контроль свою долю і сформував свій власний демократично обраний уряд».