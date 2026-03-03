Посольство України: в ОАЕ аеропорти вже працюють, українцям надається допомога

Посольство України в Об’єднаних Арабських Еміратах та консульство в Дубаї перебувають у постійному контакті з українськими громадянами, а ситуація в ОАЕ залишається стабільною та контрольованою. Про це йдеться у відповіді дипломатів на запит Радіо Свобода.

У посольстві не відповіли, чи планується евакуація громадян України з території ОАЕ. Але заявили, що українцями надається консультативна та роз’яснювальна допомога щодо тимчасового перебування, взаємодії з авіакомпаніями, готелями та місцевими службами. Проте кількість українців, яка звернулася по таку допомогу, не уточнюється.



Водночас українські дипломати звертають увагу, що 2 березня міжнародні аеропорти Дубая, Шарджі та Абу-Дабі розпочали виконання спеціальних рейсів. Але Генеральне управління цивільної авіації OAE (GCAA) закликало пасажирів, чиї рейси були порушені, не прямувати до аеропортів до моменту отримання офіційного повідомлення від авіакомпаній щодо часу вильоту та деталей рейсу.

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю у першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів. Зокрема, про вибухи повідомляли в ОАЕ.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 2 березня у ході телефонних переговорів з главою МЗС ОАЕ шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном звернувся з проханням забезпечити українцям, що перебувають в країні, «необхідний захист і турботу в наявних умовах».