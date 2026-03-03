Лавров заявив, що РФ не побачила доказів розробки Іраном ядерної зброї

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 3 березня заявив, що Москва досі не побачила доказів того, що Іран розробляє ядерну зброю – на тлі ударів США й Ізраїлю по Ірану.

«Ми досі не бачимо доказів того, що Іран розробляє ядерну зброю, що було головним, якщо не єдиним, виправданням війни», – сказав Лавров на пресконференції у Москві.

Він заявив, що наслідки ударів відчуваються у всьому регіоні й закликав до припинення бойових дій.

Президент США Дональд Трамп, пояснюючи удари по Ірану, які США услід за Ізраїлем почали 28 лютого, заявив, що ціллю було, зокрема, зірвати його ядерну програму, що не допустити виробництво Тегераном ядерної зброї. Іран неодноразово заявляв, що його програма і мирною і не має на меті створення зброї.

Тим часом, посланець Трампа на непрямих переговорах з Іраном Стів Віткофф заявив в інтерв’ю Fox News, що під час першого раунду переговорів між Іраном і США на початку 2026 року іранські представники сказали, що Тегеран має в своєму розпорядженні запаси збагаченого урану, достатнього для створення 11 ядерних бомб. За його словами, іранські переговорники «без жодного сорому» заявили про те, що Іран має 460 кілограмів урану, збагаченого до 60%, чого, за їх підрахунками, достатньо для створення 11 ядерних боєзарядів. Як стверджує Віткофф, іранські представники «пишалися» цим, і тим, що їм вдалося обійти всілякі протоколи контролю.

Віткофф зазначив, що позиція Ірану на переговорах виключала можливість укладання «справедливої угоди» щодо його ядерної програми. За його словами, США пропонували Ірану відмовитися від збагачення урану на 10 років в обмін на співпрацю у сфері енергетики, але отримали відмову.

США наполягають на тому, що Іран не повинен мати ядерну зброю. У Тегерані заявляли, що не прагнуть цього, але водночас наполягали на своєму праві збагачувати уран – що може призвести до створення запасів, достатніх для створення ядерних боєзарядів у короткий час.

Влітку минулого року США завдавали ударів по ядерних об’єктах Ірану і тоді стверджували, що їм завдано серйозної шкоди. Доля запасів збагаченого урану, проте, залишалася невідомою. Зі слів Віткоффа (іранські представники їх поки не коментували) випливає, що вони не були втрачені і залишилися під контролем іранської влади.

У листопаді 2025 року міністр закордонних справ Аббас Аракчі заявив, що Іран не збагачує уран ніде в країні після руйнівних авіаударів Ізраїлю і Сполучених Штатів Америки у червні, хоча залишає за собою право це робити. Виступаючи на юридичному форумі 16 листопада, Аракчі заявив, що всі збагачувальні заводи Ірану перебувають під гарантіями і моніторингом МАГАТЕ.

Перед цим, у жовтні Іран оголосив, що відтепер «не вважає себе зобов’язаним» дотримуватися обмежень на розвиток своєї ядерної програми, оскільки термін дії історичної ядерної угоди 2015 року з провідними світовими державами офіційно сплив. Водночас у Тегерані заявили, що країна «твердо налаштована залишатися відданою дипломатії».

Тим часом, МАГАТЕ заявляло, що Іран мав понад 400 кілограмів урану, збагаченого до 60-відсоткової чистоти, до червневих ударів, і незрозуміло, скільки високозбагаченого матеріалу – нинішня ядерна зброя включає збагачений приблизно до 93,5 відсотків уран-235 – вціліло.