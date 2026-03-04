Правозахисники повідомляють про 104 удари по Ірану за 24 години

За останні 24 години було зареєстровано щонайменше 104 удари в 19 іранських провінціях, в результаті яких 31 людина загинули чи поранена, свідчать дані, опубліковані правозахисною організацією HRANA 3 березня.

За даними правозахисників, протягом останнього звітного періоду загинули 15 цивільних осіб і 12 військовослужбовців, інші втрати перевіряють.

Від початку конфлікту 28 лютого HRANA задокументувала 1097 смертей серед цивільного населення і 5402 поранення, зокрема дітей. Група також повідомила про удари, що пошкодили військові бази, медичні заклади і житлові райони по всій країні.

HRANA, інформаційне агентство базованої в США правозахисної організації «Активісти за права людини в Ірані», відстежує порушення прав і наслідки конфлікту через мережу місцевих джерел і перевірку відкритих джерел.

Тим часом, Комітет захисту журналістів (CPJ) висловив серйозну стурбованість щодо безпеки медійників, ув’язнених в Ірані, на тлі ескалації регіональної напруженості, закликаючи іранську владу негайно звільнити їх.

CPJ повідомляє, що щонайменше 15 журналістів залишаються за ґратами, зокрема, громадянин США й Ірану, колишній журналіст Іранської служби Радіо Свобода Реза Валізаде, японський журналіст Шінносуке Кавасіма і Мохаммад Заре-Фумані, яких утримують у тегеранській в’язниці «Евін».

В’язниця розташована в районі, мешканцям якого наказали евакуюватися ізраїльські військові, що викликає побоювання щодо безпеки ув’язнених.

CPJ також попередив, що майже повне вимкнення інтернету й серйозні перебої у зв’язку відрізали ув’язнених від сімей і зовнішнього світу.

Правозахисні групи й родичі повідомляли про погіршення умов в «Евіні», кажучи про нестачу їжі і відхід тюремної адміністрації, що посилює занепокоєння щодо стану в’язнів.

З 28 лютого Ізраїль і США завдають ударів по іранській військовій і ядерній інфраструктурі, а також по урядових будівлях. Президент США Дональд Трамп заявляв, що метою операції є не допустити розробки Іраном ядерної зброї. Іран неодноразово заявляв, що його ядерна програма є мирною і не має на меті створення зброї.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Унаслідок іранських ударів загинули шестеро військових США, є жертви серед мирного населення країн регіону.