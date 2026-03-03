Ізраїль заявив про удар по секретному ядерному об’єкту під Тегераном

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила ввечері 3 березня про удар по секретному ядерному комплексу «Мінзадехей» неподалік Тегерана. За словами пресслужби ЦАХАЛ, у підземному центрі група іранських науковців таємно працювала над створенням ключового компонента для ядерної зброї.

Іран, США та Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заяву Ізраїлю поки не коментували.

Крім того, за даними ЦАХАЛ, ізраїльська авіація вивела з ладу близько 300 іранських пускових установок, і це пояснює зниження інтенсивності обстрілів Ізраїлю з боку Ірану.

З 28 лютого Ізраїль та США завдають ударів по іранській військовій та ядерній інфраструктурі, а також по урядових будівлях. Президент США Дональд Трамп заявляв, що метою операції є не допустити розробки Іраном ядерної зброї. У відповідь Іран атакує Ізраїль та країни Близького Сходу, де є американські військові бази.



