Новини | Міжнародні

Ізраїль заявив про удар по секретному ядерному об’єкту під Тегераном

Наслідки авіаудару на заході Тегерана, фото ілюстративне
Наслідки авіаудару на заході Тегерана, фото ілюстративне

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила ввечері 3 березня про удар по секретному ядерному комплексу «Мінзадехей» неподалік Тегерана. За словами пресслужби ЦАХАЛ, у підземному центрі група іранських науковців таємно працювала над створенням ключового компонента для ядерної зброї.

Іран, США та Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заяву Ізраїлю поки не коментували.

Крім того, за даними ЦАХАЛ, ізраїльська авіація вивела з ладу близько 300 іранських пускових установок, і це пояснює зниження інтенсивності обстрілів Ізраїлю з боку Ірану.

З 28 лютого Ізраїль та США завдають ударів по іранській військовій та ядерній інфраструктурі, а також по урядових будівлях. Президент США Дональд Трамп заявляв, що метою операції є не допустити розробки Іраном ядерної зброї. У відповідь Іран атакує Ізраїль та країни Близького Сходу, де є американські військові бази.


