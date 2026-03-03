Трамп: «занадто пізно» для переговорів з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що «занадто пізно» для переговорів з Іраном після того, як Тегеран зробив спробу провести розмову на тлі американсько-ізраїльської військової операції.

«Їхня протиповітряна оборона, Військово-повітряні, Військово-морські сили і керівництво зникли. Вони хочуть розмовляти. Я сказав: «Занадто пізно!», – написав Трамп у дописі в соціальних мережах 3 березня.

Він не уточнив, коли іранські чиновники заявили про свою готовність розпочати переговори.

Трамп раніше прогнозував, що удари по Ірану триватимуть близько чотирьох тижнів, але згодом заявив, що операція може затягтися і триватиме «стільки, скільки потрібно».

Пояснюючи удари по Ірану, які США услід за Ізраїлем почали 28 лютого, заявив, що ціллю було, зокрема, зірвати його ядерну програму, щоб не допустити виробництво Тегераном ядерної зброї. Іран неодноразово заявляв, що його програма і мирною і не має на меті створення зброї.

За словами американського президента, розвиток іранської програми балістичних ракет також становить колосальну загрозу для США. Трамп ще раз наголосив, що Іран не може мати ядерної зброї.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Напередодні Bloomberg повідомив, що Бахрейн, Йорданія, Кувейт, Катар та Об’єднані Арабські Емірати заявили про перехоплення загалом 385 іранських ракет та 881 іранського безпілотника за перші 48 годин американо-ізраїльської кампанії проти Ірану – 28 лютого та 1 березня. Водночас ці цифри враховують лише снаряди, які перехопили ці п’ять держав, і не включають ракети й безпілотники, які уразили цілі.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найсильніші американські удари по цілях в Ірані – «ще попереду». За його словами, метою ударів є знищення іранського потенціалу балістичних ракет і їхнього військово-морського потенціалу.

Керівник головного безпекового органу Ірану, Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Тегеран «не вестиме переговори» з Вашингтоном. Він оприлюднив цю заяву через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв продовжувати карати Іран «повною силою» американських військових.