Трамп заявив, що відносини США і Британії «не такі, як раніше»

Президент США Дональд Трамп знову розкритикував Велику Британію, заявивши, що відносини між двома країнами «не такі, як раніше».

Коментуючи відмову Великої Британії взяти участь у початкових ударах Ізраїлю і США по Ірану, американський президент заявив газеті The Sun, що Америці не потрібна Велика Британія для проведення військових операцій на Близькому Сході, але додав, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер «не був корисним». Він також похвалив Францію й Німеччину як союзників, сказавши, що «тепер у нас дуже міцні відносини з іншими країнами Європи».

1 березня Стармер оголосив, що дозволить Сполученим Штатам використовувати британські військові бази для оборонних ударів. Однак ці бази не були використані під час початкової атаки на Іран 28 лютого.

Міністр міжурядових відносин Великої Британії Даррен Джонс заявив, що Лондон воліє діяти в таких ситуаціях, коли це узгоджено з міжнародними партнерами і коли є чітка правова основа для дій, додавши, що країна винесла уроки зі своєї участі у війні в Іраку 2003 року.

2 березня Стармер заявив, що Трамп «висловив свою незгоду з нашим рішенням не брати участі в початкових ударах, але мій обов’язок – визначити, що відповідає національним інтересам Британії».

Сполучені Штати й Ізраїль розпочали удари по Ірану 28 лютого, спрямовані, за їхніми словами, проти ракетних об’єктів і військової інфраструктури. Удари стали одним із найпряміших протистоянь між Вашингтоном і Тегераном за останні роки й одразу ж спровокували регіональну ескалацію.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю вже в першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів. Під удари потрапили не лише військові, а й цивільні цілі, як житлові будинки, готелі чи аеропорти. Також атак зазнали військові європейських країн, присутні на Близькому Сході. За даними Центрального командування Збройних сил США, під час операції в Ірані загинули шість американських військовослужбовців.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найсильніші американські удари по цілях в Ірані – «ще попереду». За його словами, метою ударів є знищення іранського потенціалу балістичних ракет і їхнього військово-морського потенціалу.