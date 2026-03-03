Politico: операція проти Ірану стала впливати на Україну в контексті війни

Наслідки операції США та Ізраїлю проти Ірану стали позначатися під час війни Росії в Україні, пише Politico.

Європейські чиновники у розмові з виданням висловили побоювання з приводу того, що США продовжать втрачати інтерес до російсько-українського врегулювання, а українські військові матимуть проблеми з постачанням західної зброї.

Як зауважує видання, через операцію в Ірані, після того, як іранський безпілотник атакував британську авіабазу на Кіпрі (країна є членом ЄС), вже відклали заплановану на цей тиждень зустріч з обговорення вступу України до Євросоюзу. Один із європейських дипломатів запевнив Politico, що чиновники прагнутимуть якнайшвидше передати Україні документи щодо процесу вступу до блоку.

Ще наприкінці 2025 року дипломати ЄС так і не спромоглися погодити використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України, а в лютому Угорщина заблокувала обіцяний альтернативний кредит на 90 міль євро. Без нового фінансування Україні у квітні загрожує дефіцит бюджету.

Крім того, якщо США будуть втягнуті в затяжний конфлікт на Близькому Сході, можуть скоротитися постачання ними ракет для установок Patriot, як уже висловив побоювання український президент Володимир Зеленський.

Про те, що затягування війни може змусити адміністрацію президента США Дональда Трампа поповнювати власні арсенали на шкоду постачанню ракет до Європи та України, Politico попередив високопоставлений представник одного з європейських урядів.

Як зазначає видання, наступний раунд переговорів між Росією та Україною за посередництва США очікувався 5–6 березня в Абу-Дабі, проте її вже перенесли.

Раніше Трамп також припускав, що може втратити терпіння і «відійти вбік». Один із європейських дипломатів у розмові з Politico підтвердив, що «складно буде утримувати увагу».

2 березня Трамп повідомив, що операція йде з випередженням графіка, але за потреби може тривати й довше, ніж чотири тижні. Головними цілями США він назвав позбавлення Ірану здатності виробити ядерну зброю та знищення її ракетної програми, а також можливості підтримувати збройні угруповання у регіоні.

Ізраїль та США розпочали операцію проти Ірану 28 лютого. У відповідь Іран став обстрілювати не лише Ізраїль, а й інші країни регіону. Серед іншого, іранські військові атакували термінал QatarEnergy та нафтопереробний завод Saudi Aramco в Саудівській Аравії. QatarEnergy після атаки зупинила виробництво не тільки зрідженого природного газу (ЗПГ), але й інших продуктів.

Унаслідок іранських ударів загинули шестеро військових США, є жертви серед мирного населення країн регіону. У самому Ірані, за даними Червоного Півмісяця, загинуло близько 800 людей.