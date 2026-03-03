Зеленський: вибори в Україні відбудуться після завершення війни

Вибори в Україні відбудуться після завершення війни з Росією, а не під час тимчасового припинення вогню, заявив в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, оприлюдненому 3 березня, президент Володимир Зеленський.

«Справжнє питання: коли ми зможемо провести вибори? Вони точно відбудуться після закінчення війни, а не під час тимчасового припинення вогню. І я зовсім не впевнений, що балотуватимусь; подивлюся, чого хочуть українці», – сказав Зеленський.

Раніше представники влади України і сам Зеленський не виключали проведення виборів і до укладання мирних домовленостей із Росією, але називали умовою їх проведення угоду про перемир’я, яка б діяла хоча б кілька місяців.

Проведення виборів під час дії воєнного стану неможливе за законами України. Через це вибори президента і парламенту не змогли пройти в строк – у 2024 році – і Зеленський залишається президентом уже майже сім років, хоча був обраний на п’ятирічний термін.

Повідомлялося, що проведення виборів від України домагаються Сполучені Штати, про це говорив президент Дональд Трамп. У реакції на це представники Києва заявляли про те, що теоретично могли б організувати вибори, але лише за умови гарантій безпеки на час їхнього проведення. Зокрема, у грудні 2025 року про це заявляв Зеленський. У лютому 2026 року він говорив, що Україна готова провести вибори за умови хоча б двомісячного припинення вогню.

В оприлюдненому сьогодні інтерв’ю президент також знову повторив, що не погодиться на виведення українських військ із підконтрольних Україні територій Донбасу. Він зазначив, що якщо поступитися цим вимогам Росії, вона може висунути нові вимоги.

При цьому президент України висловив сподівання на продовження тристоронніх переговорів щодо миру за участю Росії й США і на те, що вони відбудуться вже 5-6 березня. За словами Зеленського, добрим місцем проведення переговорів могли б бути Швейцарія, Австрія, Ватикан чи Туреччина.

Тим часом, речник Кремля Дмитро Пєсков 3 березня заявив, що дату і місце переговорів ще не визначено, але в Абу-Дабі вони точно не відбудуться.

Столиця ОАЕ зазнає ударів Ірану після початку військової операції Ізраїлю і США проти Тегерана, авіасполучення з Абу-Дабі здійснюється нерегулярно.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що Кремль продовжує обговорювати майбутні вибори в Україні, щоб просувати своє неправдиве твердження про нелегітимність нинішнього українського уряду, наполягаючи на засобах контролю над політикою України. Аналітики зазначили, що Кремль продовжує сигналізувати, що відхилить будь-які результати виборів, які не приведуть до формування проросійського уряду в Україні.