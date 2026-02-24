Зеленський розповів, в якому випадку балотуватиметься на виборах президента

Президент України Володимир Зеленський допустив, що буде балотуватися на виборах голови держави, якщо вони проводитимуться під час війни. Про це він сказав в інтерв’ю німецькому мовнику ARD.

«Я не знаю (чи буду йти на вибори – ред.). Питання – коли це буде, в якій ситуації, в якій ситуації буде держава. Якщо буде війна – це одна ситуація, тоді так, безумовно, а якщо буде мир – не факт, – сказав Зеленський. – Я поки що перебуваю в межах цього періоду (першого президентського терміну – ред.) терміну. Не з моєї волі він триває так довго».

За словами Зеленського, він готовий до проведення виборів в разі створення безпечних умов для цього.

«Всім, хто піднімає тему виборів, я кажу: дивіться, я готовий негайно. Дайте нам безпеку для проведення виборів. Дайте нам припинення вогню на цей час. От і все… Ну, поки що американці не можуть домовитися з росіянами про припинення вогню. І, чесно кажучи, я не думаю, що це справедливо щодо українського народу, бо це їхні вибори: хто має бути президентом, коли мають відбутися вибори під час війни», – сказав президент.

При цьому Зеленський сказав про проведення виборів під час війни, що «парламент цього не хоче, люди цього не хочуть, але якщо нам дадуть два місяці перемир’я, давайте».

«Для нас важливо, щоб війна закінчилася, і ми могли бути впевнені, що вона справді закінчилася. Сьогодні може статися так, що буде лише припинення вогню. Так може статися просто так, без нашого бажання. Можуть бути гарантії, за яких не буде впевненості, що Росія знову не вторгнеться… Але якщо буде просто перемир’я на час виборів, щоб росіяни могли підготуватися, якщо вони тим чи іншим чином приберуть мене з шляху, адже є різні можливості… Вони намагалися. І вони ще не відмовилися від цього бажання, наскільки ми розуміємо», – сказав Зеленський.

Раніше Зеленський вже говорив, що Україна буде готовою провести вибори, але після двох місяців перемир’я на фронті. Київ наголошує, що безпека залишається ключовою умовою для проведення виборів в Україні, яка практично щодня зазнає російських обстрілів.

США, зокрема президент Дональд Трамп, вже кілька разів порушували питання необхідності проведення виборів в Україні.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що Кремль продовжує обговорювати майбутні вибори в Україні, щоб просувати своє неправдиве твердження про нелегітимність нинішнього українського уряду, наполягаючи на засобах контролю над політикою України. Аналітики зазначили, що Кремль продовжує сигналізувати, що відхилить будь-які результати виборів, які не приведуть до формування проросійського уряду в Україні.

У квітні 2026 року буде сім років перебування Зеленського на президентській посаді при максимальному п’ятирічному терміні президенства. Під час дії воєнного стану, який був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонене.