Посол України в Ізраїлі: наразі потреби в евакуації немає, «люди зверталися, але їх небагато»

На вечір 2 березня посольству України в Ізраїлі не було відомо про загиблих чи поранених українців внаслідок поточних бойових дій, повідомив у коментарі Радіо Свобода надзвичайний і повноважний посол України в цій країні Євген Корнійчук.

«Щодо евакуації – люди зверталися, але їх не так багато. Наразі в мене – 25 звернень. Це люди, які приїхали на паломницькі тури і не очікували, звичайно, такої історії. І ті, що короткостроково відвідували знайомих, родичів і хотіли б виїхати», – розповів він.

Натомість, каже Корнійчук, посольство не отримувало звернень від громадян, в яких закінчилися гроші або немає місця для проживання.

«На сьогодні, на мій погляд, нагальної потреби в евакуації немає, оскільки працює перехід до Єгипту цілодобово. Можна добратися автобусом або приватним транспортом, а звідти – дві години до Шарм-ель-Шейха. У нас в суботу, на момент атаки, були делегації – ми також возили їх на єгипетський кордон», – сказав посол.





Він додав, що посольство контактує з людьми через гарячу лінію або поштою, а українські консули приймають громадян у звичайному режимі.

За словами Корнійчука, якщо набереться понад сто осіб, посольство звертатиметься до приватних компаній для організації евакуаційних рейсів. Він зазначив, що нинішня ситуація відрізняється від попередньої:

«Тривоги лунають, але їх набагато менше, і вони досить короткі. Тобто тривога не як в Україні, (де вона – ред.) може продовжуватися пів дня. Тут – 15-20 хвилин: вибух, бомбосховище, відбій – і далі люди повертаються до справ. Але я наголошую, що треба дуже уважно ставитися до повідомлень Командування тилу Ізраїлю і виконувати всі вимоги. Це суттєво зменшує чи взагалі унеможливлює летальні наслідки».





