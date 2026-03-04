Ґроссі: немає доказів, що Іран розробляє ядерну зброю, але є підстави для «серйозної стурбованості»

Міжнародне агентство з атомної енергії не може гарантувати, що ядерна програма Ірану є цілком мирною, заявив генеральний директор Рафаель Маріано Ґроссі 4 березня.

Він наголосив, що його оцінка щодо іранської ядерної програми є послідовною: хоча «немає жодних доказів» того, що Іран розробляє ядерну бомбу, він має значні запаси урану, збагаченого майже до рівня зброї. Це, а також відмова надати інспекторам МАГАТЕ повний доступ до об’єктів країни, викликає «серйозну стурбованість».

«З цих причин мої попередні звіти вказують на те, що доки Іран не допоможе МАГАТЕ у вирішенні значних безпекових питань, Агентство не зможе гарантувати, що ядерна програма Ірану є виключно мирною», – додав він.

Напередодні Армія оборони Ізраїлю заявила про удар по секретному ядерному комплексу «Мінзадехей» неподалік Тегерана. За словами пресслужби ЦАХАЛ, у підземному центрі група іранських науковців таємно працювала над створенням ключового компонента для ядерної зброї.

З 28 лютого Ізраїль та США завдають ударів по іранській військовій та ядерній інфраструктурі, а також по урядових будівлях. Президент США Дональд Трамп заявляв, що метою операції є не допустити розробки Іраном ядерної зброї. У відповідь Іран атакує Ізраїль та країни Близького Сходу, де є американські військові бази.



