МАГАТЕ підтвердило пошкодження будівель ядерного об’єкта в Ірані

Конструкції підземного заводу зі збагачення урану Натанз в Ірані зазнали пошкоджень, повідомляє Міжнародне агентство з питань атомної енергії 3 березня.

«На основі останніх доступних супутникових знімків МАГАТЕ може підтвердити деякі нещодавні пошкодження вхідних будівель підземного заводу зі збагачення палива (ЗЗП) Натанз в Ірані», – заявила установа на своїй сторінці в соцмережі X.

МАГАТЕ не очікує радіологічних наслідків внаслідок цих пошкоджень. Агентство також не виявило їх додаткового впливу на сам завод, який був «серйозно пошкоджений» у червні 2025 року.

Напередодні генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі повідомив, що агенство не фіксувало пошкоджень ядерних установок в Ірані внаслідок останніх американо-ізраїльських ударів.

Натомість представник Ірану в МАГАТЕ Реза Наджафі заявив журналістам, що атаки нібито зазнав ядерний комплекс у Натанзі. Там, зокрема, розташовані два заводи зі збагачення урану.