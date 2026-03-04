«Заплямували себе кров’ю тисяч українців»: посол у ПАР відповів Ірану на пропозицію вшанувати Хаменеї

Посол України в Південно-Африканській Республіці Олександр Щерба повідомив, що посольство Ірану в ПАР надіслало українському диппредставництву повідомлення про відкриття книги скорботи за загиблими внаслідок ударів США й Ізраїлю іранським верховним лідером аятолою Алі Хаменеї й іншими керівниками.

За словами Щерби, у відповіді іранському посольству він заявив, що не висловлюватиме скорботу щодо людей, чия смерть в нього «скорботи не викликає».

«Як військові союзники Російської Федерації лідери Ірану заплямували себе кров’ю тисяч українських громадян – чоловіків і жінок, дітей і літніх людей, – убитих за допомогою сумнозвісних іранських дронів Shahed й іншої військової технології, яку Ваш уряд так охоче постачав Росії. Ваші лідери були співучасниками нескінченного горя, якого зазнали цивільні українці», – йдеться у відповіді посла.

«Як віруюча людина я намагаюся не радіти смерті інших людей – навіть тих, хто свідомо вирішив бути мучителем мого народу, який не вчинив Вашому нічого поганого. Але як людина, що три роки жила у Києві під щоденні завивання іранських машин смерті, я не можу не бажати, щоб кожен злочинець отримав по заслугах за те, що вчинив», – додав він.

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю у першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Унаслідок іранських ударів загинули шестеро військових США, є жертви серед мирного населення країн регіону.

Правозахисна організація HRANA заявила, що від початку конфлікту 28 лютого на 3 березня задокументувала в Ірані 1097 смертей серед цивільного населення і 5402 поранення, зокрема дітей. Група також повідомила про удари, що пошкодили військові бази, медичні заклади і житлові райони по всій країні.