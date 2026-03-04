Туреччина заявила про збиття ракети, випущеної з Ірану

Туреччина заявила про збиття балістичної ракети, випущеної з Ірану.

Як йдеться у заяві Міністерства оборони країни, балістичний боєприпас, виявлений під час руху до повітряного простору Туреччини після проходження через повітряний простір Іраку та Сирії, був нейтралізований елементами ППО та ПРО НАТО, розгорнутими у Східному Середземномор'ї.



Міністерство інформує, що у провінції Хатай було виявлено фрагмент боєприпасу ППО. Внаслідок інциденту жертв та травмованих немає.



Хоча Туреччина стоїть на боці регіональної стабільності та миру, Анкара здатна «забезпечити безпеку своєї території та громадян, незалежно від того, від кого чи звідки виходить загроза. Всі необхідні кроки для захисту наших територій та повітряного простору будуть вжиті рішуче та без вагань», додали у Міноборони Туреччини.

Міністр закордонних справ Туреччини в середу передав своєму іранському колезі протест Анкари щодо цієї балістичної ракети, повідомило джерело Reuters в турецькій дипломатії.

За даними джерела, під час телефонної розмови міністр Хакан Фідан також сказав Аббасу Аракчі, що будь-яких кроків, які можуть призвести до подальшого посилення конфлікту, слід уникати.

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю у першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Унаслідок іранських ударів загинули шестеро військових США, є жертви серед мирного населення країн регіону.

Правозахисна організація HRANA заявила, що від початку конфлікту 28 лютого на 3 березня задокументувала в Ірані 1097 смертей серед цивільного населення і 5402 поранення, зокрема дітей. Група також повідомила про удари, що пошкодили військові бази, медичні заклади і житлові райони по всій країні.