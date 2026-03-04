МАГАТЕ не фіксує ризику радіоактивного витоку через удари по Ірану, але закликає до стриманості

Міжнародне агентство з атомної енергії наразі не бачить пошкоджень об’єктів в Ірані, які містять ядерні матеріали – про це відомство заявило 4 березня, посилаючи на аналіз останніх доступних супутникових знімків.

«МАГАТЕ не бачить пошкоджень об’єктів в Ірані, що містять ядерні матеріали, і, отже, наразі немає ризику радіоактивного витоку», – йдеться в заяві.

Поблизу ядерного об’єкта в провінції Ісфахан, за даними агентства, видно пошкодження двох будівель. Водночас на об’єкті Натанз, розташованому в провінції, не фіксують додаткових наслідків після попередніх повідомлень про пошкодження комплексу.

Також МАГАТЕ не зафіксувало жодного впливу на інші ядерні об’єкти, в тому числі Бушерську атомну електростанцію.

МАГАТЕ наводить заклик свого генерального директорка Рафаеля Маріано Ґросслі «до максимальної стриманості, щоб уникнути будь-якої небезпеки радіоактивного інциденту».

Агентство також підтримує контакт із національними регуляторами ядерної безпеки країн Близького Сходу – підвищення рівня радіації там наразі не виявлено. Атомна електростанція в ОАЕ та дослідницькі реактори в Йорданії та Сирії продовжують працювати в нормальному режимі.

«Генеральний директор Ґроссі наголошує на першочерговій важливості підтримки регіональної ядерної безпеки під час військового конфлікту», – зазначає пресслужба.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану, що почалася 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.





У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Президент США Дональд Трамп, пояснюючи удари по Ірану, які США услід за Ізраїлем почали 28 лютого, заявив, що ціллю було, зокрема, зірвати його ядерну програму, що не допустити виробництво Тегераном ядерної зброї. Іран неодноразово заявляв, що його програма і мирною і не має на меті створення зброї.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі напередодні заявив, що МАГАТЕ не може гарантувати, що ядерна програма Ірану є цілком мирною. Він наголосив: хоча «немає жодних доказів» того, що Іран розробляє ядерну бомбу, він має значні запаси урану, збагаченого майже до рівня зброї. Це, а також відмова надати інспекторам МАГАТЕ повний доступ до об’єктів країни, викликає «серйозну стурбованість», сказав Ґроссі.