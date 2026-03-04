Прем’єр: Іспанія проти ударів США й Ізраїлю по Ірану, позиція країни – «ні – війні»

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його уряд виступає проти ударів США й Ізраїлю по Ірану, назвавши позицією Мадрида «Ні – війні» й застерігши від подальшої ескалації конфлікту.

Санчес сказав про це у телевізійному зверненні 4 березня на тлі суперечки з Вашингтоном після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував Іспанію за відмову підтримати військову операцію проти Ірану.

Раніше іспанський уряд назвав бомбардування Ірану з боку США й Ізраїлю нерозсудливим і незаконним, а згодом заборонив американським літакам використовувати військово-морські й авіабази на півдні Іспанії для проведення операції.

Трамп 3 березня заявив, що доручив міністру фінансів США зупинити всю торгівлю з Іспанією через позицію Мадрида.

У своєму виступі Санчес сказав, що світ не може вирішити свої проблеми за допомогою «конфліктів і бомб», наголосивши, що позицію його уряду можна підсумувати словами: «Ні – війні».

Він також застеріг від таких конфліктів, заявивши, що «саме так починаються великі катастрофи людства».

«Не можна грати в російську рулетку з долею мільйонів», – сказав він.

Посилаючись на наслідки війни в Іраку, зокрема зростання ісламістського тероризму і зростання цін на енергоносії, Санчес сказав, що наслідки нападу на Іран – також невизначені й навряд чи приведуть до більш справедливого світового порядку.

Президент США Трамп також заявив 3 березня, що він незадоволений позицією Великої Британії. Сполучене Королівство спочатку відмовилося дозволити Сполученим Штатам використовувати свої бази, включаючи Дієго-Гарсію в Індійському океані, для початкових ударів по Ірану. Однак прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 1 березня дещо пом’якшив свою позицію й дозволив обмежене використання британських баз.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану, що почалася 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Президент США Дональд Трамп, пояснюючи удари по Ірану, заявив, що ціллю було, зокрема, зірвати його ядерну програму, що не допустити виробництво Тегераном ядерної зброї. Іран неодноразово заявляв, що його програма і мирною і не має на меті створення зброї.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найсильніші американські удари по цілях в Ірані – «ще попереду». За його словами, метою ударів є знищення іранського потенціалу балістичних ракет і їхнього військово-морського потенціалу.

Рубіо зазначив, що Сполучені Штати хотіли б побачити повалення клерикального режиму Ірану, але це не є метою. «Ми сподіваємося, що іранський народ зможе повалити цей уряд і встановити нове майбутнє для цієї країни. Ми б дуже хотіли, щоб це стало можливим», – сказав держсекретар.

Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва досі не побачила доказів того, що Іран розробляє ядерну зброю – на тлі ударів США й Ізраїлю по Ірану.

Водночас гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі 4 березня заявив, що МАГАТЕ не може гарантувати, що ядерна програма Ірану є цілком мирною.

Він наголосив, що його оцінка щодо іранської ядерної програми є послідовною: хоча «немає жодних доказів» того, що Іран розробляє ядерну бомбу, він має значні запаси урану, збагаченого майже до рівня зброї. Це, а також відмова надати інспекторам МАГАТЕ повний доступ до об’єктів країни, викликає «серйозну стурбованість», сказав Ґроссі.