МЗС Росії: США використали «уявну загрозу» для нападу на Іран

Росія звинуватила Сполучені Штати у використанні «уявної загрози» з боку Ірану як приводу для повалення конституційного ладу там і засудила заклики Вашингтона до повалення іранського режиму.

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова 4 березня заявила, що США використали переговори з Іраном як прикриття, щоб замаскувати свій план зміни режиму в Ірані.

«Немає сумнівів, що уявна, вигадана іранська загроза, про яку неодноразово заявляли протягом багатьох років, була лише приводом для реалізації давно виплеканого плану насильницького повалення конституційного ладу суверенної держави..., яка не подобається Вашингтону і Тель-Авіву», – сказала Захарова журналістам.

Вона також заявила, що заклики Вашингтона до іранців щодо захоплення влади є «цинічними і нелюдськими».

Напередодні агентство Bloomberg із посиланням на п’ятьох осіб, знайомих з цим питанням, повідомило, що Росія стривожена атаками США й Ізраїлю на Іран, але здебільшого безсила допомогти своєму союзнику і бачить потенційну вигоду у війні російського президента Володимира Путіна проти України.

Хоча Путін, можливо, не знав усіх масштабів планів президента США Дональда Трампа, ізраїльські колеги чітко натякали російським чиновникам на серйозність його намірів в Ірані за кілька тижнів до операції, повідомили інші джерела. За їхніми словами, це може пояснити, чому Путін мало що зробив для допомоги Тегерану, окрім критики операції.



Bloomberg зазначає, що на практиці Росія має мало важелів впливу, і нагадує, що Путін і президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали новий пакт про стратегічну співпрацю в Москві в січні минулого року, але він не містив пункту про взаємну оборону.



Путін, якому Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення у ймовірних воєнних злочинах в Україні, раніше засудив вбивство верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї як «цинічне порушення всіх норм людської моралі й міжнародного права» у заяві, в якій уникнув прямого звинувачення Ізраїлю і президента США Дональда Трампа.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану, що почалася 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Президент США Дональд Трамп, пояснюючи удари по Ірану, які США услід за Ізраїлем почали 28 лютого, заявив, що ціллю було, зокрема, зірвати його ядерну програму, що не допустити виробництво Тегераном ядерної зброї. Іран неодноразово заявляв, що його програма і мирною і не має на меті створення зброї.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найсильніші американські удари по цілях в Ірані – «ще попереду». За його словами, метою ударів є знищення іранського потенціалу балістичних ракет і їхнього військово-морського потенціалу.

Рубіо зазначви, що Сполучені Штати хотіли б побачити повалення клерикального режиму Ірану, але це не є метою. «Ми сподіваємося, що іранський народ зможе повалити цей уряд і встановити нове майбутнє для цієї країни. Ми б дуже хотіли, щоб це стало можливим», – сказав держсекретар.

Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва досі не побачила доказів того, що Іран розробляє ядерну зброю – на тлі ударів США й Ізраїлю по Ірану.

Водночас гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі 4 березня заявив, що МАГАТЕ не може гарантувати, що ядерна програма Ірану є цілком мирною. Він наголосив, що його оцінка щодо іранської ядерної програми є послідовною: хоча «немає жодних доказів» того, що Іран розробляє ядерну бомбу, він має значні запаси урану, збагаченого майже до рівня зброї. Це, а також відмова надати інспекторам МАГАТЕ повний доступ до об’єктів країни, викликає «серйозну стурбованість», сказав Ґроссі.