Трамп погрожує розірвати торгівлю з Іспанією через позицію Мадрида щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив 3 березня, що Вашингтон має намір повністю припинити торговельні відносини з Іспанією після того, як Мадрид відмовився дозволити використання своїх баз для ударів по Ірану та не погодився збільшити військові витрати до 5% ВВП.

«У них є великі люди, але вони не мають великого керівництва. І, як ви знаєте, вони були єдиною країною в НАТО, яка не погодилася на підвищення (військових витрат) до 5%. Вони хотіли залишити все на рівні 2%, і вони не платять ці 2%, тому ми збираємося припинити всю торгівлю з Іспанією», – сказав Трамп на зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі.

Трамп також додав, що США за бажання могли б використати іспанські бази без згоди Мадрида.

Мерц зі свого боку заявив, що Берлін і Вашингтон «дотримуються однієї точки зору щодо повалення цього жахливого режиму в Ірані».

«Ми намагаємося переконати Іспанію у дотриманні цільового показника видатків на оборону у розмірі 5%. Нам необхідно розглянути стратегію після падіння іранського режиму. Це надзвичайно важливо для Європи та Ізраїлю», – наголосив канцлер.

Іспанія та США спільно використовують бази в Мороні та Роті на півдні країни, проте Мадрид раніше заявив, що вони не застосовуватимуться для ударів по Ірану. Після цього американська авіація була перекинута до Німеччини.

Влада Іспанії у відповідь на заяви Трампа закликала Вашингтон дотримуватися міжнародного права та торговельних угод з ЄС і наголосила, що готова до можливих економічних наслідків. Мадрид стверджує, що має необхідні ресурси для пом’якшення можливих наслідків торговельного ембарго з боку США.



