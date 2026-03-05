«Доводиться жонглювати кількома речами одночасно» – конгресмен про те, чи операція в Ірані вплине на допомогу Україні

Україна не зникла з міжнародного порядку денного на тлі операції США й Ізраїлю проти Ірану, заявив Радіо Свобода конгресмен-республіканець Джейк Еллзі з Техасу, член Комітету з асигнувань Палати представників і Гельсінської комісії США.

«Я думаю, що це буде коротка операція в Ірані, тому що наші цілі – ліквідувати їхній наступальний потенціал. Ми випереджаємо графік у цьому питанні, і я думаю, що ми можемо зробити дві речі одночасно. І, звичайно, Європа завжди стежить за цим. Але треба приймати світ таким, яким він є, й іноді доводиться жонглювати кількома речами одночасно. Тож так, Іран зараз привертає увагу, тому що люди чекали на це 47 років. Однак Україна все ще залишається на задньому плані», – сказав конгресмен, відповідаючи на запитання про те, наскільки операція в Ірані відволікає увагу від України.

На уточнювальне запитання про те, чи є в Києва якісь причини для занепокоєння, Еллзі зазначив, що, на його думку, міжнародна спільнота «єдина у підтримці України».

«Здатність світу реагувати на всіх фронтах одночасно дещо обмежена. Але знову ж таки, наше завдання полягало в тому, щоб знищити наступальний потенціал Ірану, поки ізраїльтяни роблять щось інше. Я думаю, що обидва ці зусилля, сподіваюся, завершаться досить швидко. Ми вже бачили значний швидкий успіх, а потім ми зможемо рухатися далі. Я, звичайно, на це сподіваюся», – додав він.

США й Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого. У відповідь Тегеран завдав ударів по Ізраїлю й по американських військових базах у Перській затоці. Проте, крім військових об’єктів, під атакою опинилися і цивільні об’єкти в багатьох країнах.

Трамп раніше заявив, що США мають у своєму розпорядженні ресурси для «вічної війни», і додав, що вести переговори з Іраном уже надто пізно. Радник верховного лідера Ірану Мохаммад Мохбер також заявив, що Тегеран готовий продовжувати війну зі США й Ізраїлем «скільки завгодно».

Президент України Володимир Зеленський 4 березня заявив, що переговори про припинення російсько-української війни за участю Москви, Києва і Вашингтона зупинилися через бойові дії на Близькому Сході. За його словами, представники України продовжують «фактично у щоденному режимі» спілкуватися з представниками США.

«Зараз через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі. Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова», – відзначив український лідер.