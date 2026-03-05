Новий фронт у війні проти Ірану? США розглядають можливість озброїти іранські курдські опозиційні угруповання

Сполучені Штати розглядають можливість надати зброю іранським курдським опозиційним угрупованням, що базуються у сусідньому Іраку. Такий крок може відкрити новий фронт у протистоянні з Іраном і водночас несе ризик розпалити громадянську війну в цій близькосхідній країні.

Кілька іранських курдських опозиційних груп діють на території напівавтономного Курдського регіону Іраку і вже багато років ведуть боротьбу проти Тегерана. Частина з них вимагає автономії в межах Ірану, тоді як інші виступають за відокремлення від Ісламської Республіки.

Головна мета – зробити так, щоб Ісламська Республіка почала втрачати контроль над окремими районами країни

Ідея озброїти іранські курдські угруповання та підтримати можливі наземні атаки через кордон на заході країни з’явилася на тлі масштабних авіаударів США та Ізраїлю по Ірану.

За словами експертів, метою Вашингтона було б розпорошити військові ресурси Тегерана, послабити контроль влади над країною та розпалити повстання всередині Ірану – багатонаціональної держави з населенням близько 90 мільйонів людей.

Попри загибель верховного лідера аятоли Алі Хаменеї та кількох високопоставлених військових командирів, духовне керівництво Ірану не капітулювало і не розпалося. Влада зберігає контроль над країною від початку спільної повітряної кампанії США та Ізраїлю, що розпочалася 28 лютого.

«Головна мета – зробити так, щоб Ісламська Республіка почала втрачати контроль над окремими районами країни, – сказав Радіо Свобода незалежний експерт з питань оборони Майкл Горовіц, який працює в Ізраїлі. – Розрахунок може полягати в тому, що це надихне інші національні меншини, а також ширшу опозицію. Деякі представники режиму, які вагаються, чи не перейти на інший бік або втекти, можуть сприйняти це як сигнал, що настав час діяти – поки ситуація остаточно не вийшла з-під контролю».

Курди становлять близько десяти відсотків населення Ірану і переважно проживають на заході країни вздовж кордону з Іраком. Іран давно звинувачують у придушенні та дискримінації етнічних меншин, зокрема курдів.

Аналітик з військових і безпекових питань Саша Брухманн із лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень зазначив, що можливі наземні рейди іранських курдських угруповань на заході Ірану можуть змусити Тегеран розпорошити свої військові ресурси.

«Якщо курдські угруповання проведуть скоординовану серію атак, Корпусу вартових ісламської революції доведеться перекидати підкріплення, – сказав Брухманн, маючи на увазі елітний підрозділ іранських збройних сил. – Однак це послабить їхні позиції у ключових містах, як-от Тегеран, Ісфахан чи Карадж. Таким чином перед режимом постане дилема – куди спрямувати обмежені підкріплення в умовах, коли координація також ускладнена. Саме створення такої дилеми й розосередження сил є оперативною метою».

Якщо вони втягнуться у тривалу війну проти Ірану, а підтримка США зникне, це може бути для них дуже небезпечно

За словами експертів, можливе озброєння іранських курдських опозиційних угруповань Сполученими Штатами пов’язане зі значними ризиками.

«Вашингтон може спровокувати громадянську війну та розпад країни, що матиме довготривалі наслідки», – сказав Горовіц.

Ризики існують і для понад шести іранських курдських угруповань, що базуються на півночі Іраку. Багато з них раніше мали зброю, але згодом склали її.

«Якщо вони втягнуться у тривалу війну проти Ірану, а підтримка США зникне, це може бути для них дуже небезпечно», – зазначив Горовіц.

Нещодавно Сполучені Штати також припинили підтримку Сирійських демократичних сил (SDF) – курдського збройного формування, яке впродовж багатьох років було ключовим партнером США у боротьбі проти руху «Ісламська держава».

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Іранці святкують та оплакують смерть аятоли Алі Хаменеї













Давні суперечки

В очікуванні можливого удару США по Ірану п’ять іранських курдських опозиційних угруповань, що базуються в Іракському Курдистані, минулого місяця оголосили про створення нової коаліції. Її мета – повалення Ісламської Республіки та зрештою здобуття курдської автономії.

До нової коаліції увійшли:

Партія свободи Курдистану (PAK),

Демократична партія Іранського Курдистану (PDKI),

Партія вільного життя Курдистану (PJAK),

Організація боротьби Іранського Курдистану (Khabat),

Комала трудящих Курдистану.

Водночас до коаліції не приєдналися кілька впливових курдських політичних сил, зокрема партія «Комала Іранського Курдистану».

Іран час від часу завдає військових ударів по курдських угрупованнях у вигнанні. Тегеран визнав їх терористичними організаціями та звинувачує у служінні інтересам США й Ізраїлю. Якщо Сполучені Штати озброять ці групи, такі атаки можуть посилитися.

Їм потрібно довести свою солідарність на полі бою

4 березня Іран завдав ракетного удару по табору Партії свободи Курдистану (PAK) поблизу кордону, повідомили в угрупованні. За їхніми даними, одна людина загинула і троє були поранені. За день до цього безпілотники атакували базу Демократичної партії Іранського Курдистану (PDKI) на півночі Іраку.

Експерти кажуть, що поки незрозуміло, чи зможуть різні іранські курдські угруповання в Іраку подолати глибокі розбіжності між собою та чи матимуть вони готовність і можливості воювати проти Ісламської Республіки.

«Між ними існують давні суперечки, і їм потрібно довести свою солідарність на полі бою, – сказав Брухманн, – ідеться не стільки про можливий ефект від більшої кількості або кращої зброї зі США, скільки про готовність рішуче виступити проти іранського режиму та координувати між собою військові атаки. Саме це визначить, чи зможуть курди додати наземний компонент до американсько-ізраїльської повітряної кампанії».