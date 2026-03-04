Від сина шаха, цін на бензин до «Батальйону Дубай». Українські аспекти війни в Ірані

Триває операція США та Ізраїлю в Ірані з метою зміни режиму в тій країні. Але за тією війною стежать і в Україні, адже наслідки можуть бути відчутними і для України. Дехто каже, що вони вже відчутні. Від зміни режиму в Тегерані, який дав Росії «шахеди», до можливого зменшення уваги до війни в Україні, до браку систем ППО для України… Розбираємо. Зміна режиму Ще коли в грудні-січні тривали масові виступи проти режиму в Ірані, Україна твердо стала на бік протестувальників. Так само Київ гостро критикував іранський режим за жорстоке придушення протестів, коли, як вважається, були вбиті тисячі – переважно молодих – людей.

Україна привітала операцію США та Ізраїлю проти Ірану, яка розпочалась 28 лютого, заявивши, що причиною цих подій є насильство та свавілля іранського режиму. «Йдеться і про масові порушення прав людини всередині країни, і про підтримку бойовиків, які несли хаос в інші країни регіону, і про безпосередню військову підтримку держави-агресора Росії в її неспровокованій загарбницькій війні проти України», – зазначило МЗС України і нагадало про удари іранських «шахедів» з Росії по території України. Іран має дуже негативну репутацію в Україні саме через поставки «шахедів» Росії Іранський режим сам вирішив бути спільником очільника РФ Володимира Путіна, тому постачав йому «Шахеди» і технології, зазначив 28 лютого президент України Володимир Зеленський, коментуючи події на Близькому Сході: «Іран надавав й іншу зброю Росії. Загалом за цей час повномасштабної війни росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу «Шахед» – проти наших людей, проти наших міст, проти нашої енергетики. Інші народи теж страждали від терору. Тож це справедливо – дати шанс іранському народу, щоб позбутись терористичного режиму, позбутись і гарантувати безпеку всім народам, які страждали від терору походженням з Ірану».

За словами Зеленського, позиція України щодо подій на Близькому Сході вже «добре відома».

Іран визнав, що постачав РФ БПЛА, але твердив, що робив це до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і «невелику кількість»., адже, за даними українського президента, за чотири роки війни Москва випустила по українських містах та об’єктах енергетичної інфраструктури 57 000 «шахедів», дошкуляючи українцям. Українські фахівці-перехоплювачі дронів Враховуючи український досвід збиття «шахедів», лунають голоси щодо можливого залучення українських військових фахівців до збиття іранських дронів, які від початку операції США та Ізраїлю летять в бік американських, британських та французьких баз в регіоні, а також на країни Перської затоки. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон залучить фахівців із України до протидії іранським безпілотникам на Близькому Сході. Він вказав на те, що іранські війська завдали удару по військовій базі в Бахрейні, «ледь не поціливши» по британському особовому складу, хоча Британія не брала участі в ударах по Ірану.

Президент України Володимир Зеленський запропонував надіслати найкращих українських експертів зі збивання іранських дронів на Близький Схід, якщо лідери цього регіону переконають російського керманича Володимира Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні Росії проти України. «Я би запропонував наступне: лідери Близького Сходу мають чудові відносини з росіянами. Вони можуть попросити росіян оголосити місячне перемир’я», – сказав Зеленський. «Безумовно, ОАЕ, Саудівська Аравія та Катар мають хороші відносини, насамперед економічні, з Путіним, – додав Зеленський. – Ми можемо допомогти Ізраїлю таким же чином».

Як зазначає аналітичний центр США «Атлантична рада», іранські дешеві дрони швидко виснажать дороговартісну американську зброю. «Лише Україна має технології, навички та досвід тривалої й дешевої оборони проти іранської дронової загрози. Америка та її союзники в Перській затоці мали би зателефонувати до Києва негайно». Зброя та її можливий дефіцит Також не виключають, що Київ може зіткнутися з труднощами у забезпеченні ракетами та іншими засобами протиповітряної оборони.

Можемо зіткнутися з труднощами в отриманні ракет та зброї для захисту неба

«Ми можемо зіткнутися з труднощами в отриманні ракет та зброї для захисту неба. США та союзникам на Близькому Сході вони можуть знадобитися для самозахисту, наприклад, ракети Patriot», – сказав Зеленський. Таке побоювання знаходить відгук і в європейських прихильників України. «Це, безумовно, викликає занепокоєння і в нас, адже ракети для систем ППО зараз дуже активно використовуються збройними силами США, Ізраїлю, арабських країн тощо. І ми знаємо, що виробництво деяких ракет є доволі обмеженим. Наприклад, щорічне виробництво ракет для Patriot становить близько 700 одиниць. І тут, безумовно, може постати питання, як забезпечити, щоб постачання Україні не постраждали», – сказав в інтерв’ю Радіо Свобода комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс.

Існує побоювання, що війна проти Ірану знизить закупівлі американської зброї іншими членами НАТО в рамках програми PURL, у першу чергу, і на придбання дефіцитних ракет-перехоплювачів ПАК-3 для систем ППО. «Поки що й від американців, і від європейців подібних сигналів не було, всі розуміють, що це наше життя. Поки що програма PURL працює, все йде, як і йшло», – сказав Зеленський. Поки ж Україна, як запевняє українське керівництво, не відчула впливу війни з Іраном, а постачання, на які Київ розраховував, не зменшилися. Зеленський також припустив, що «якщо війна буде довгою, інтенсивність бойових дій буде впливати на кількість ППО для нас». Увага і переговори Також нині поширена оцінка, що війна проти Ірану дещо відволікає увагу від війни Росії проти України. «Можливо, Путін очікує, що тепер глобальна геополітична увага буде прикута до Близького Сходу і, можливо, світ зможе приділяти менше уваги війні проти України», – каже комісар ЄС Кубілюс. Так само може бути негативний вплив на переговорний процес щодо завершення війни в Україні. Невідомо достеменно, чи відбудеться – і коли – наступний раунд тристоронніх переговорів Україна-Росія-США, які планувались на кінець тижня в Абу-Дабі.

Емірати зараз явно не підходять для цього через удари Ірану і заборону на польоти до держав Перської затоки. Тому називають Швейцарію або Туреччину як можливі майданчики для наступного раунду чи раундів.

Можливо, Путін очікує, що тепер глобальна увага буде прикута до Близького Сходу

Також від того, як довго триватиме війна в Ірані, залежить і позиція Росії – вона може стати більш жорсткою, безкомпромісною щодо України на переговорах. Москва ніби може «помститися» США за усунення верховного лідера аятоли Алі Хаменеї та представників вищого керівництва Ірану, який Москва вважає «стратегічним союзником». Так принаймні думає Ганна Нотте – аналітикиня з Берліна, директорка з питань Євразії в James Martin Center for Nonproliferation Studies, яка також зауважує: «Якщо американці тепер втягнуться у затяжну війну на Близькому Сході, це може частково зменшити тиск на Росію в Україні». Ціни на нафту Також війна в Ірані призвела до стрімкого зростання світових цін на нафту та газ. Це може бути вигідно Росії, де енергоносії є головним наповнювачем бюджету, – а відтак і спонсором воєнної машини Росії. Тим більше, що, наприклад, ЄС має цілком відмовитись від російської нафти та газу до кінця 2027 року, а відтак ще й далі держави Європи частково купують нафту (насамперед танкерну) і газ із Росії.

Тобто війна в Ірані може дати додаткові кошти Москві на продовження агресії проти України. «Це побічний аспект цієї кризи, який, на жаль, давайте визнаємо, вигідний Росії. Держава, яка живе не за рахунок експорту високих технологій, а просто за рахунок експорту своїх природних ресурсів, зацікавлена в тому, щоб ціни на нафту і газ на світовому ринку були якомога вищими», – сказав президент Литви Гітанас Науседа. Також в самій Україні спостерігається підвищення цін на бензин та дизельне пальне – за останні дні на кілька гривень за літр. «Батальйон Дубай» ховається від «шахедів» Є ще один український аспект війни в Ірані та ескалації в країнах Перської затоки – внутрішньополітичний.