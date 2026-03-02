PURL працює, але інтенсивність боїв в Ірані буде впливати на кількість ППО для України – Зеленський

Програма PURL, у рамках якої для України купують зброю у США, працює, але інтенсивність бойових дій в Ірані буде впливати на кількість ППО для України, заявив президент Володимир Зеленський.

«Безумовно, це питання турбує нас і тому ми на контакті з нашими партнерами, буквально 10 хвилин тому я розмовляв з канцлером Німеччини і також порушував це питання. Поки що від американців і від європейців подібних сигналів не було. Всі розуміють, що для нас це наше життя, відповідна зброя. Поки що програма PURL працює, я працюю над тим, щоб були транші від наших європейських партнерів. Поки що все йде, як йшло», – сказав він, відповідаючи на запитання, чи ситуація довкола Ірану може вплинути на програму PURL, зокрема на закупівлю дефіцитних ракет-перехоплювачів РАС-3.

За словами президента, інтенсивність бойових дій на Близькому Сході буде впливати на допомогу Україні.

«Але ми всі розуміємо, що довга війна і інтенсивність бойових дій будуть впливати на кількість ППО для нас», – додав він.

Зеленський раніше зазначав, що сили РФ під час атак узимку використовували не лише крилаті, а й балістичні ракети. Україна отримувала від США пакети PAC-2 і PAC-3, однак PAC-2 не працює проти балістики.

За даними Повітряних сил ЗСУ, за чотири роки повномасштабного вторгнення РФ протиповітряна оборони знищила понад 140 тисяч повітряних цілей. Сили ППО, серед іншого, знешкодили 86 аеробалістичних ракет Х-47 М2 «Кинджал», 709 крилатих ракет «Калібр», 2459 крилатих ракет Х-101, 274 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23», а також 44700 ударних БпЛА типу Shahed, якими атакувала Росія.

Влітку 2025 року США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО. За даними української влади, у 2025 році сума внесків у програмі PURL склала 4,3 млрд доларів, з них за грудень – майже 1,5 млрд доларів.