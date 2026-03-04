Каллас про Близький Схід: «є ризик, що ситуація вийде з-під контролю»

Очільники МЗС держав ЄС і країн Перської затоки 5 березня обговорять шляхи зниження напруги на Близькому Сході й як результат – припинення вогню. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода 4 березня розповіла глава європейської дипломатії Кая Каллас.

На запитання, що робить Євросоюз, аби не допустити масштабізації конфлікту довкола Ірану, верховна представниця блоку з закордонних справ і політики безпеки відповіла, що Євросоюз «закликає до стриманості».

«Ми обговоримо (на міністерській зустрічі 5 березня - ред.), що ще можемо зробити, щоб справді знизити напругу й домогтися припинення вогню. Адже є ризик, що ситуація вийде з-під контролю, якщо почнуться взаємні удари і це триватиме далі», – зауважила Каллас.

Водночас топдипломатка ЄС висловила сумніви у здатності Ірану довго підтримувати активну фазу конфлікту.

«Якщо Іран тепер націлюється на всі країни навколо, у нього зрештою не так багато можливостей, тож це все одно колись закінчиться. Крім того, потрібно розуміти, що коли Іран воює, він воює фактично сам, разом зі своїми проксі. Росія їх не підтримує. І це дуже відрізняється від інших ситуацій», – наголосила Каллас.

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю у першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Унаслідок іранських ударів загинули шестеро військових США, є жертви серед мирного населення країн регіону.

Правозахисна організація HRANA заявила, що від початку конфлікту 28 лютого на 3 березня задокументувала в Ірані 1097 смертей серед цивільного населення і 5402 поранення, зокрема дітей. Група також повідомила про удари, що пошкодили військові бази, медичні заклади і житлові райони по всій країні.