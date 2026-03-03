У ЄС шукають рішення, щоб події в Ірані не вплинули на постачання ППО Україні – єврокомісар

Події навколо Ірану можуть вплинути на глобальні постачання ракет для систем протиповітряної оборони і створити затримки з постачанням для України, тож в Єврокомісії уже шукають варіанти, як допомогти Києву. Про це в ексклюзивному інтервʼю Радіо Свобода розповів єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.



Відповідаючи на питання Радіо Свобода, чи поділяє він занепокоєння українського президента, що інтенсивність бойових дій в Ірані може спричинити затримки з постачанням ракет протиповітряної оборони для України, Кубілюс відповів ствердно.



«Це, безумовно, викликає занепокоєння і в нас, адже ракети для систем протиповітряної оборони зараз дуже активно використовуються збройними силами США, Ізраїлю, арабських країн тощо», – зазначив Кубілюс.



Він зауважив, що щорічний обсяг виробництва американських ракет для систем Patriot становить близько 700 одиниць, тобто він обмежений.



«Тут може виникнути питання, як гарантувати, щоб постачання Україні не постраждали. Це одне зі стратегічних питань, які ми зараз розглядаємо», – зазначив Кубілюс.



За словами єврокомісара, вже цього тижня він особисто розпочне так званий «ракетний тур», під час якого відвідає європейських виробників, щоб пришвидшити передачу ракет Україні.



Водночас він визнав, що Європа не виробляє ракети до систем Patriot, що ускладнює швидке вирішення проблеми.



За його словами, у найближчому майбутньому допомогти Україні моє кредит від Єврокомісії обсягом 90 мільярдів євро, 60 з яких передбачено на оборонні потреби України на найближчі 2 роки. Частину цих коштів планують спрямувати на закупівлю ракет і систем ППО, зокрема і в США.



За словами єврокомісара, перехід до підтримки, коли ЄС на додаток до військової допомоги від країн-партнерів надає також суттєві кредитні кошти для України, за які вона зможе самостійно купувати озброєння, має суттєво посилити позицію Києва.



«Це, можливо, не виглядає як велика різниця, але я вважаю її суттєвою. Це дає змогу залучити до підтримки ті країни, які через бюджетні обмеження раніше не могли надавати більшу допомогу. Тепер вони, можливо, охочіше відкриватимуть свої запаси й надаватимуть те, що мають», – повідомив Кубілюс.



Наразі остаточне рішення з виділення кредиту 90 мільярдів євро для України блокує Угорщина. За словами єврокомісара, для ухвалення рішення все же залишається певний час.



«З фінансової точки зору, Україні потрібно почати отримувати ці фінансові ресурси, починаючи з квітня», – сказав Кубілюс.



Він додав, що в Брюсселі працюють над розблокуванням кредиту.



«І президентка Єврокомісії, і президент Ради ЄС під час нашої поїздки до Києва дуже чітко й твердо запевнили, що їм вдасться досягти необхідного результату», – додав Кубілюс.

Президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що сили РФ під час атак узимку використовували не лише крилаті, а й балістичні ракети. Україна отримувала від США пакети PAC-2 і PAC-3, однак PAC-2 не працює проти балістики.

За даними Повітряних сил ЗСУ, за чотири роки повномасштабного вторгнення РФ протиповітряна оборони знищила понад 140 тисяч повітряних цілей. Сили ППО, серед іншого, знешкодили 86 аеробалістичних ракет Х-47 М2 «Кинджал», 709 крилатих ракет «Калібр», 2459 крилатих ракет Х-101, 274 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23», а також 44700 ударних БпЛА типу Shahed, якими атакувала Росія.

Влітку 2025 року США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО. За даними української влади, у 2025 році сума внесків у програмі PURL склала 4,3 млрд доларів, з них за грудень – майже 1,5 млрд доларів.

