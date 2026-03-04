Через Іран «немає сигналів для тристоронньої зустрічі» – Зеленський про переговори України, США та РФ

Переговори про припинення російсько-української війни за участю Москви, Києва та Вашингтона зупинилися через бойові дії на Близькому Сході, заявив президент України Володимир Зеленський увечері 4 березня.

За його словами, представники України продовжують «фактично у щоденному режимі» спілкуватися з представниками США.

«Зараз через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі. Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова», – відзначив український лідер.

Україна, Росія та США з початку 2026 року провели кілька раундів тристоронніх переговорів. У січні та на початку лютого делегації зустрічалися в Абу-Дабі, у середині лютого переговори відбулися в Женеві.

Очікувалося, що нова зустріч відбудеться на початку березня в Абу-Дабі.

Про зустріч домовилися ще до початку бойових дій на Близькому Сході. З 28 лютого Ізраїль та США завдають ударів по Ірану. Тегеран атакує Ізраїль, а також американські військові бази та посольства у країнах Перської затоки.