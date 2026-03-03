Трамп: завершення війни РФ проти України залишається одним з пріоритетів

Президент США Дональд Трамп заявив, що припинення війни РФ проти України залишається одним з його важливих пріоритетів.

«Це питання (угода між Україною та Росією – ред.) перебуває дуже високо в цьому списку пріоритетів», – сказав Трамп під час зустрічі з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.

Він знову повторив, що, як він вважав, завершення цієї війни можна буде досягти набагато легше, але між «Путіним та Зеленським є величезна ненависть».

«Іноді я звинувачую одну сторону, іноді – іншу», – додав він.

Але, за словами Трампа, питання завершення цієї війни є списку пріоритетів, не тому що вона сильно впливає на США, а тому що гинуть тисячі солдатів – це найгірше, що було з часів Другої світової війни.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні заявив, що раніше запланована в Абу-Дабі тристороння зустріч України, США та Росії не відкладалася, попри проведення військової операції в Ірані і може відбутися 5 або 6 березня. Однак він припустив, що місце її проведення все ж буде змінене.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Вранці 28 лютого ізраїльські військові завдали удару по території Ірану. Через кілька годин після того, як Ізраїль оголосив про проведення того, що він назвав «превентивним ударом», президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розпочав «масштабні бойові операції» проти Ірану.

Тегеран відповів на удари США й Ізраїлю запуском кількох хвиль безпілотників і балістичних ракет по Ізраїлю. Іран також запустив ракети по кількох країнах Близького Сходу, де розташовані бази збройних сил США. Про вибухи повідомляли в Бахрейні, ОАЕ, Катарі й Саудівській Аравії.



