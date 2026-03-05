Сенат США не підтримав обмеження повноважень Трампа у війні на Близькому Сході

Сенат Сполучених Штатів відхилив пропозицію, яка б обмежила повноваження президента Дональда Трампа продовжувати військові дії проти цієї близькосхідної країни без схвалення Конгресу, повідомляють американські медіа 5 березня.

Двопартійний законопроєкт запропонували демократ Тім Кейн та республіканець Ренд Пол. Він вимагав би виходу американських військ із бойових дій проти Ірану, якщо кампанію не схвалить Конгрес.

Але республіканська більшість із 53 мандатів у верхній палаті Конгресу не підтримала документ – Пол став єдиним членом партії, який за нього проголосував.

Демократи розглядали голосування як тест на конституційність. Представник Нью-Йорка Чак Шумер заявив, що законодавці повинні вирішити, чи відправляти «синів і дочок на небезпеку».

Натомість лідери республіканців висловилися на підтримку президента. Джон Тун з Південної Дакоти заявив, що Трамп діє для захисту американських військ, тоді як Ліндсі Грем з Південної Кароліни назвав документ неконституційним.

Читайте також: FT: вартість страхування суден в Ормузькій протоці зросла в 12 разів

Тим часом бойові дії на Близькому Сході тривають. 4 березня Трамп заявив, що будь-які іранські чиновники, які прагнуть зайняти керівні посади, щоб замінити полеглих лідерів Ірану, «зрештою загинуть», і пообіцяв, що Сполучені Штати та Ізраїль продовжуватимуть спільну військову кампанію проти цієї країни.

«Зараз ми перебуваємо в дуже сильній позиції, а їхнє лідерство просто стрімко гине. Усі, хто, здається, хоче бути лідером, зрештою гинуть», – сказав Трамп на зустрічі з лідерами технологічного сектору в Білому домі.

Президент пообіцяв не припиняти спільну повітряну кампанію, в результаті якої загинув Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї та багато інших лідерів у сфері безпеки, військових та політичних лідерів.

Трамп заявив, що арсенал балістичних ракет Тегерана «швидко знищується». За словами президента США, він наказав атакувати Іран, щоб запобігти розробці країною ядерної зброї, але також хоче, щоб Тегеран припинив свою програму балістичних ракет та насильство проти антиурядових протестувальників, тисячі з яких загинули під час жорстокого придушення останніми тижнями.





Прагнучи розвіяти побоювання щодо американських «наземних військ» у війні, Білий дім 4 березня заявив, що розгортання американських наземних військ в Ірані «наразі не є частиною плану цієї операції».

Тим часом офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявив, що два союзники досягли «історичних успіхів» у своїй війні проти Ірану, яка триває шостий день.

Речниця Нетаньягу Шош Бедросян заявила у відеозверненні, що напад на Іран був необхідним, оскільки Тегеран відновлює свою програму ядерної зброї в «нових підземних бункерах» і є ознаки того, що він планує «напасти на Ізраїль та американські сили в регіоні». Подробиць вона не озвучила.

США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого. У відповідь Тегеран завдав ударів по Ізраїлю та по американських військових базах у Перській затоці. Проте, крім військових об’єктів, під атакою опинилися і цивільні об’єкти в багатьох країнах.

Трамп раніше заявив, що США мають у своєму розпорядженні ресурси для «вічної війни», і додав, що вести переговори з Іраном уже надто пізно. Радник верховного лідера Ірану Мохаммад Мохбер також заявив, що Тегеран готовий продовжувати війну зі США та Ізраїлем «скільки завгодно».











