Крим Реалії
Новини | Міжнародні

FT: вартість страхування суден в Ормузькій протоці зросла в 12 разів

Танкери біля узбережжя Фуджейри, Об’єднані Арабські Емірати
Танкери біля узбережжя Фуджейри, Об'єднані Арабські Емірати

Страхові компанії різко підвищили тарифи для суден, що проходять через Ормузьку протоку, ключовий морський коридор між Перською затокою та Індійським океаном. Вартість страхування зросла приблизно в 12 разів. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на страхових брокерів.

Якщо за звичайних умов страхування становить близько 0,25% від вартості судна, то зараз воно сягає близько 3%.

Після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану Тегеран заборонив прохід суден через Ормузьку протоку. В результаті кілька великих судноплавних компаній, серед яких Maersk, MSC та Hapag-Lloyd, зупинили або обмежили використання цього маршруту.

Підвищення тарифів триває, попри президента США Дональда Трампа, що ВМС США готові супроводжувати нафтові танкери через протоку, а також надавати суднам страховку та гарантії на вигідних умовах.

Однак учасники ринку поки що не розуміють, як саме працюватиме запропонована Трампом схема. «Ми абсолютно нічого не чули, окрім цієї заяви в Truth Social. Чи стосуватиметься це, наприклад, транспортування китайської нафти європейськими танкерами, ми не знаємо», – сказав Financial Times партнер брокерської компанії McGill.

Рух танкерів через Ормузьку протоку фактично припинився після того, як Ізраїль і США розпочали операцію проти Ірану 28 лютого. У відповідь Іран став обстрілювати не лише Ізраїль, а й інші країни регіону. Окрім терміналу QatarEnergy, Іран атакував нафтопереробний завод Saudi Aramco в Саудівській Аравії. Також надходили повідомлення про обстріл одного з танкерів в Ормузькій протоці.


