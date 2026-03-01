ЗМІ: в Ормузькій протоці після атаки тоне танкер

Танкер, по якому було завдано удару при спробі перетнути Ормузьку протоку, тоне, повідомило державне телебачення Ірану IRIB.

За даними Reuters, тоне нафтовий танкер Skylight. Судно атаковане біля узбережжя Омана та йшло під прапором Палау. За даними сервісу Marinetraffic, Skylight прямував з іракського порту Басра до порту Оману Хасаб.

Reuters також повідомляє, що нафтовий танкер MKD Vyom під прапором Маршаллових островів також зазнав пошкоджень біля берегів Оману.

На тлі військової операції Ізраїлю та США проти Ірану та атак Тегерана у відповідь рух суден через Ормузьку протоку різко скоротився. За даними ліванського телеканалу Al Mayadeen, десятки вантажних суден очікують у водах біля узбережжя Ірану, Іраку, Кувейту та ОАЕ, уникаючи проходу через протоку.

Щонайменше 100 нафтових танкерів перебувають біля узбережжя ОАЕ та Оману за межами протоки. Reuters також повідомляє, що щонайменше 150 танкерів кинули якір у відкритих водах біля берегів країн Перської затоки.

Раніше іранська влада оголосила про закриття для торгівлі Ормузької протоки. Через неї проходить близько 20% світової нафти та до 30% глобальних поставок зрідженого газу. Протоку називають однією з ключових енергетичних артерій світу.

Ормузька протока – один із ключових шляхів постачання нафти з країн Перської затоки на азійські ринки. Через Ормузьку протоку, ширина якої у найвужчому місці становить лише 40 кілометрів, проходить близько п’ятої частини світового обсягу сирої нафти.



