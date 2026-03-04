Ізраїль повідомив про удар по військовому комплексу в Тегерані

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила 4 березня, що завдала масованого удару по військовому комплексу в Тегерані, де розташовані штаб-квартири «всіх іранських силових структур».

За даними ізраїльських військових, уражені командні центри семи відомств, включно зі штаб-квартирою Корпусу вартових ісламської революції, штаб ополчення «Басидж», управління розвідки та підрозділ внутрішньої безпеки, «відповідальний за придушення протестів».

Про кількість загиблих не повідомляється.

Видання Axios пише, що Ізраїльська розвідка отримала інформацію про можливі переговори США та Ірану про припинення вогню. При цьому американський чиновник у коментарі виданню заперечував, що Вашингтон мав якісь контакти з Тегераном.

За даними джерел Axios, останніми днями Іран передавав повідомлення адміністрації президента США Дональда Трампа через країни Перської затоки та інші держави регіону, але відповіді не отримав.

США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого. У відповідь Тегеран завдав ударів по Ізраїлю та по американських військових базах у Перській затоці. Проте, крім військових об’єктів, під атакою опинилися і цивільні об’єкти в багатьої країнах.

Трамп раніше заявив, що США мають у своєму розпорядженні ресурси для «вічної війни», і додав, що вести переговори з Іраном уже надто пізно. Радник верховного лідера Ірану Мохаммад Мохбер також заявив, що Тегеран готовий продовжувати війну зі США та Ізраїлем «скільки завгодно».