У всьому Іраку стався блекаут

Міністерство електроенергетики Іраку повідомило ввечері 4 березня про повне припинення електропостачання та початок розслідування причин того, що сталося. Терміни відновлення ще не оголошені.

Як пише агентство INA з посиланням на чиновників департаменту енергетики одного з регіонів, серед причин блекауту – недостатня подача газу на електростанції та неодноразові удари по лініях електропередач. Серед іншого агентство згадує удар системами залпового вогню по електростанції імені Салах ад-Діна в Самаррі, результатом чого стало серйозне пошкодження обладнання.

Раніше повідомлялося про іранський удар по американській авіабазі в Ербілі в Іраку.

Ізраїль та США розпочали операцію проти Ірану 28 лютого. У відповідь Іран став обстрілювати не лише Ізраїль, а й інші країни регіону. Зокрема, іранські військові атакували термінал QatarEnergy та нафтопереробний завод Saudi Aramco в Саудівській Аравії. QatarEnergy після атаки зупинила виробництво не тільки зрідженого природного газу (ЗПГ), але й інших продуктів.