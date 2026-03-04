Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

У всьому Іраку стався блекаут

Дим піднімається над міжнародним аеропортом Ербіля після іранського удару, фото ілюстративне
Дим піднімається над міжнародним аеропортом Ербіля після іранського удару, фото ілюстративне

Міністерство електроенергетики Іраку повідомило ввечері 4 березня про повне припинення електропостачання та початок розслідування причин того, що сталося. Терміни відновлення ще не оголошені.

Як пише агентство INA з посиланням на чиновників департаменту енергетики одного з регіонів, серед причин блекауту – недостатня подача газу на електростанції та неодноразові удари по лініях електропередач. Серед іншого агентство згадує удар системами залпового вогню по електростанції імені Салах ад-Діна в Самаррі, результатом чого стало серйозне пошкодження обладнання.

Раніше повідомлялося про іранський удар по американській авіабазі в Ербілі в Іраку.

Ізраїль та США розпочали операцію проти Ірану 28 лютого. У відповідь Іран став обстрілювати не лише Ізраїль, а й інші країни регіону. Зокрема, іранські військові атакували термінал QatarEnergy та нафтопереробний завод Saudi Aramco в Саудівській Аравії. QatarEnergy після атаки зупинила виробництво не тільки зрідженого природного газу (ЗПГ), але й інших продуктів.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG