Іранський фрегат IRIS Dena зазнає лиха біля Шрі-Ланки, понад 100 людей зникли безвісти – медіа

У Індійському океані біля берегів Шрі-Ланки зазнає лиха іранський військовий фрегат IRIS Dena, щонайменше 101 людина зникла безвісти, 78 отримали поранення – про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела у ВМС та Міноборони Шрі-Ланки.

Китайське державне агентство Xinhua з посиланням на джерело у ВМС Шрі-Ланки стверджує, що зниклі безвісти моряки загинули внаслідок ймовірної атаки підводного човна.

Reuters також стверджує, що іранський фрегат атакував підводний човен. За даними The Mirror, екіпаж, який подав сигнал лиха, повідомив ВМС Шрі-Ланки про влучення снаряда в судно.

На борту судна було 180 осіб. Місцеве видання Adaderana з посиланням на міністра закордонних справ Шрі-Ланки Віджиту Херата пише, що судно перебувало біля берегів Ґалле у південній частині Шрі-Ланки. Близько 5:08 ранку за місцевим часом екіпаж подав сигнал лиха, після чого на місце вирушили військові ВМС та повітряних сил.

Військово-морські сили Шрі-Ланки підтвердили виданню, що врятовано щонайменше 35 людей. За даними голови МЗС країни, до лікарні міста Ґалле доставили 30 поранених.

Iris Dena – фрегат класу Moudge, що входить до складу Південного флоту ВМС Ірану. Військово-морський флот Ірану включає кілька десятків підводних човнів, кілька фрегатів і корветів, а також десятки ракетних катерів, десантних і патрульних суден.

Центральне командування Збройних сил США, яке керувало операціями на Близькому Сході, раніше заявило про знищення 11 іранських військових кораблів і суден, які перебували на момент початку операції США та Ізраїлю в Оманській затоці.