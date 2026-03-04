Прем’єр-міністр Канади закликав до швидкої деескалації на Близькому Сході

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні закликав до швидкої деескалації на Близькому Сході на тлі загострення бойових дій між Іраном і американсько-ізраїльськими силами.

Виступаючи перед журналістами в Сіднеї 4 березня під час офіційного візиту до Австралії, Карні закликав усі сторони конфлікту дотримуватися міжнародних правил ведення війни.

Він сказав, що удари по Ірану виглядають «невідповідними міжнародному праву», але додав, що зрештою Сполучені Штати й Ізраїль повинні продемонструвати законність своїх дій.

Карні також сказав, що Канаду заздалегідь не інформували про операцію і не просили брати в ній участь. «Ми не були в позиції ... ухвалити рішення, яке відповідало б нашим стандартам, якби нас попросили взяти участь», – сказав він.

Закликаючи до стриманості, Карні повторив, що Канада підтримує кроки із запобігання виробництву Іраном ядерної зброї.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану, що почалася 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Президент США Дональд Трамп, пояснюючи удари по Ірану, заявив, що ціллю було, зокрема, зірвати його ядерну програму, що не допустити виробництво Тегераном ядерної зброї. Іран неодноразово заявляв, що його програма і мирною і не має на меті створення зброї.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найсильніші американські удари по цілях в Ірані – «ще попереду». За його словами, метою ударів є знищення іранського потенціалу балістичних ракет і їхнього військово-морського потенціалу.

Рубіо зазначив, що Сполучені Штати хотіли б побачити повалення клерикального режиму Ірану, але це не є метою. «Ми сподіваємося, що іранський народ зможе повалити цей уряд і встановити нове майбутнє для цієї країни. Ми б дуже хотіли, щоб це стало можливим», – сказав держсекретар.

Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва досі не побачила доказів того, що Іран розробляє ядерну зброю – на тлі ударів США й Ізраїлю по Ірану.

Водночас гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі 4 березня заявив, що МАГАТЕ не може гарантувати, що ядерна програма Ірану є цілком мирною. Він наголосив, що його оцінка щодо іранської ядерної програми є послідовною: хоча «немає жодних доказів» того, що Іран розробляє ядерну бомбу, він має значні запаси урану, збагаченого майже до рівня зброї. Це, а також відмова надати інспекторам МАГАТЕ повний доступ до об’єктів країни, викликає «серйозну стурбованість», сказав Ґроссі.