Стрибок цін на пальне. Спекуляція чи виправдане підвищення?

Вартість пального в Україні лише за кілька днів березня зросла приблизно на 4-5 гривень за літр. Стрибок цін відбувся на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, що посилило невизначеність і підвищило ризики на світовому нафтовому ринку.

Думки експертів розділилися: одні стверджують, що підвищення цін не має достатнього економічного підґрунтя, інші пояснюють зростання вартості зокрема подорожчанням пального від європейських імпортерів.

Водночас, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вже звернувся до Антимонопольного комітету, зазначивши, що «стрибок цін на паливо наразі має дуже обмежений причинно-наслідковий звʼязок з війною в Ірані».

У Антимонопольному комітеті Радіо Свобода відповіли – за ситуацією стежать і вже звернулися за інформацією про причини підвищення цін до учасників ринку.

Підвищення цін викликало обурення серед українців: у соцмережах – численні критичні дописи, а столичні Telegram-канали напередодні повідомляли про ажіотаж на автозаправних станціях.

Радіо Свобода з’ясовувало, чому ціни на стелах українських АЗС різко пішли вгору, чи є підстави для подальшого подорожчання та чи існує загроза дефіциту пального на внутрішньому ринку. Детальніше – у матеріалі.

Що із цінами на заправках?

У середу, 4 березня, середня ціна бензину А-95 сягнула 67,20 гривні за літр. Бензин А-95 преміум подорожчав до 71,67 гривні. Дизельне пальне коштує 67,40 гривні за літр. Такі дані наводить портал Мінфін.

На стелах популярних мереж ціни ще вищі – за літр А-95 на окремих АЗС просять майже 72 гривні, стільки ж – за дизельне пальне. Преміум-бензин коштує близько 74 гривень.

За ніч із вівторка на середу ціни зросли приблизно на 2 гривні за літр, а від початку тижня бензин і дизель загалом подорожчали на 4-5 гривень.

На тлі зростання цін у вівторок ввечері київські Telegram-канали показали відео з чергою на одній із АЗС.

Втім, у першій половині середи, обійшовши кілька заправок у місті, ми не побачили ані ажіотажу, ані черг.

Зростання цін на пальне обурило українців: у соцмережах люди висловлюють невдоволення та сумніваються, чи справді загострення на Близькому Сході могло спричинити такий стрибок цін.

Спекуляція чи виправдане підвищення?

Спільна військова операція США та Ізраїлю проти Ірану сколихнули увесь Близький Схід, а разом із тим і нафтовий ринок. Адже регіон є одним із ключових світових центрів видобутку нафти.

Днями іранський дрон атакував один із найбільших нафтопереробних комплексів у Саудівській Аравії.

Водночас через погрози Ірану ударами та його атаки на щонайменше 3 цивільні судна, практично унеможливилося судноплавство у Ормузькій протоці. Вона є одним із ключових маршрутів транспортування нафти у світі, через який щоденно проходить 20% світових обсягів нафти.

Саме ескалація на Близькому Сході вплинула на вартість нафти, а відтак і пального. «Ринки нервують з приводу подальших постачань з регіону», – каже Сергій Куюн, директор Консалтингової групи А-95, у коментарі Радіо Свобода.

За даними відкритих джерел, ціна на еталонну нафту Brent нині трохи перевищує 81 долар за барель, що на понад 2,5 долара менше, ніж у вівторок.

«Ціни на нафту зросли не так критично, як очікувалось, але тут питання в тому, що ця вся ситуація створила велику невизначеність, як ті потоки будуть розподіляться, чи буде далі надходити нафта з Ормузької протоки. І не тільки нафта. Близькосхідні країни, такі як Саудівська Аравія, Катар, Кувейт, вони є ще великими постачальниками дизпального в Європу», – зазначає експерт.

Турбулентність на нафтовому ринку впливає на європейських виробників, у яких Україна здебільшого імпортує пальне. Відповідно, будь-які коливання внутрішній ринок відображає «як у бік підвищення, так і у бік зниження», пояснює Сергій Куюн.

«Завод Orlen-Litwa, литовський підрозділ польського концерну Orlen, надіслав прайси (у вівторок – ред.), і ціна на дизельне пальне зросла на 6,5 гривні за літр. Просто за один день. Це не українські трейдери підняли ціну – їм просто такі прайси пропонують. Відповідно, ми не можемо на це не реагувати», – каже директор Консалтингової групи А‑95.

Водночас, за словами експерта, глобально ситуація із нафтою не змінилася.

«Три дні іде війна. Тобто все, що плило, те пливе, що перероблялось, те переробляється, є певні запаси у виробників і так далі. Тобто глобально нічого не змінилося. Змінилися просто очікування. Тобто на новинах починає щось мінятися. Всі нервують, не знають, як себе поводити», – резюмує експерт.

Воєнні дії на Близькому Сході формують воєнні ризики, каже експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

«Вони пов'язані з можливістю виведення з ладу того чи іншого обладнання, з можливістю пошкодження того чи іншого заводу, видобувної платформи, танкера чи будь-чого. Ці ризики зараз становлять близько чверті в котируваннях», – пояснив він у коментарі Радіо Свобода.

Те, що зараз відбувається на українському ринку, це виключно спекуляції

Водночас, за словами експерта, це не означає, що видобуток, транспортування та переробка нафти припиняється. Тому, каже Рябцев, не варто перебільшувати вплив, який «має війна на роботу видобувної і переробної промисловості всього Близького Сходу».

Водночас, експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев зазначив Радіо Свобода, що нинішнє підвищення цін на пальне є необґрунтованим.

За його словами, нафтові котирування зараз перебувають на тому ж рівні, що й у червні минулого року, після воєнного конфлікту між Ізраїлем та Іраном – близько 80 доларів за барель.

Водночас, як пояснює Рябцев, попри те, що в другому півріччі 2025-го нафта дешевшала до 60 доларів, українські мережі АЗС не знижували вартість пального, зберігаючи високі ціни.

Експерт додає: навіть з урахуванням зростання акцизів та курсу гривні з початком року, бензин мав подорожчати максимум на 2,5 гривні. Натомість трейдери нині піднімають ціни на 4-5 гривень, пояснюючи це тими ж ринковими показниками, що минулого літа.

«Тому те, що зараз відбувається на українському ринку, це виключно спекуляції. Вони жодним чином економічно не обґрунтовані і це просто знущання над українськими споживачами», – каже Геннадій Рябцев.

Реакція парламенту

На підвищення вартості пального в українських мережах АЗС відреагував і народний депутат від «Слуги народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він звернувся до представників паливного бізнесу і закликав їх схаменутися, мовляв, підвищення ціни на паливо не має прямого зв’язку із воєнним діями у Ірані.



«В країні, де йде війна та половина країни на генераторах, у такого потужного бізнесу як ваш є ще і певна соціальна функція, яка не дозволяє використовувати панічні настрої задля надприбутків. Всі ж розуміють, що стрибок цін на паливо, яке ви продаєте, наразі має дуже обмежений причинно-наслідковий звʼязок з війною в Ірані, хоча б з урахуванням часового лагу», – йдеться у Telegram-дописі депутата.

На часову затримку між зростанням вартості нафти та зміною цін на нафтопродукти звертають увагу й економісти. Зокрема, Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, у ефірі Radio NV зазначив, що після подорожчання нафти ціни на пальне зазвичай коригуються приблизно через 20 днів – це орієнтовний термін переробки та постачання.

Це не відбувається автоматично і миттєво

«Це не відбувається автоматично і миттєво», каже економіст і додає, що зазвичай трейдери пального мають залишки нафтопродуктів, завезені по попереднім цінам, а з огляду на синхронне підвищення цін на українських АЗС, за словами Пендзина, виникає питання – чи немає тут картельної змови?

Подібну позицію висловлює й експерт Геннадій Рябцев:

«Низка мереж одночасно піднімає ціни на однакову величину. А що це? Виникає підозра у змові між цими компаніями. Крім того, у нас низка компаній об'єднана в асоціацію. Частка тих компаній, які є членами цієї асоціації, вона більша, ніж дозволена конкурентним законодавством. Тому виникає питання: а чи не було створено картель на ринку нафтопродуктів, який формує, в тому числі, цінову політику?», – зазначає експерт у коментарі Радіо Свобода.

І це питання до Антимонопольного комітету, адже саме він може досліджувати і розслідувати випадки антиконкурентних узгоджених дій, пояснюють експерти.

Згодом Данило Гетманцев також повідомив про звернення до керівництва комітету щодо ситуації з цінами на пальне.

А що Антимонопольний комітет?

Радіо Свобода звернулося із запитом до Антимонопольного комітету.

У відповідь там повідомили, що стежать за ситуацією на ринку пального і нині здійснюють заходи контролю «з метою з’ясування наявності або відсутності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у діях операторів АЗС під час підняття цін на початку березня 2026 року».

4 березня регулятор направив учасникам ринку вимоги пояснити причини зростання цін.

«У вимогах встановлені максимально стислі строки надання інформації», – наголосили в АМКУ.

Після отримання відповідей Комітет обіцяє провести оперативний аналіз і, якщо порушення будуть виявлені, «вживатиме відповідних заходів».

Водночас у відомстві наголосили, що ціни на світлі нафтопродукти в Україні не підлягають державному регулюванню, а ринок повністю залежить від імпорту. «Коливання світових цін позначаються й на вартості пального для споживачів. Підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні», – зазначили в АМКУ у відповідь на запит Радіо Свобода.

Реакція АЗС

На суспільне занепокоєння зростанням цін відреагувала компанія OKKO, з поясненням ситуації вийшли у Facebook.

У мережі АЗС пояснюють, що зростання цін є прямим наслідком ситуації на міжнародному ринку.

Зміни цін на пальне в Україні напряму залежать від світових котирувань на нафту та нафтопродукти

«Зміни цін на пальне в Україні напряму залежать від світових котирувань на нафту та нафтопродукти. Останніми днями вони різко зросли: лише за два дні котирування дизельного пального підвищилися більш ніж на 240 доларів за тонну», – зазначили у дописі компанії.

Там наголошують, що Україна імпортує пальне, тому коливання міжнародного ринку безпосередньо впливають на внутрішні ціни. Крім того, значення мають валютний курс, логістика та податкове навантаження.

«Ми закуповуємо пальне щодня. І сьогоднішні партії ми оплачуємо за поточними ринковими цінами. Тому ціни на АЗС враховують поточні закупівлі», – пояснюють у мережі.

Реакції інших учасників ринку наразі немає.

Чи зростатимуть ціни на пальне надалі?

«Зараз такий період, коли перші емоції, це завжди так буває. Думаю, за цей тиждень вже буде ясність більш-менш, найближчими днями вона з'явиться», – каже Сергій Куюн і припускає, в найближчому майбутньому нафта може подешевшати, а відповідно ціни на пальне впадуть.

«Як тільки оцей фактор напруги зникне, то ціна обвалиться назад. А я думаю, що і сильніше, тому що потенційно ми отримаємо, я так розумію, Іран, який буде більш вільно торгувати нафтою, він буде позбавлений санкцій. Те, що з Венесуелою зараз відбулося. Тобто нафти стане ще більше в світі і вона ще більше подешевшає», – ділиться прогнозами директор Консалтингової групи А-95.

За його словами, високі ціни на пальне не вигідні трейдерам, оскільки за дешевшими цінами вони можуть продати більше товару.

Як тільки будуть підстави реально падати і знижуватись, ціна буде падати

«70 гривень за літр бензину – хто його буде купляти? Хтось буде, так, але це означає стагнацію, що ринок буде звужуватись. Заправна станція заробляє свої 3-4 гривні на літрі як за ціни 70 гривень, так і за ціни 50 гривень. Тільки за 50 гривень більше літрів ти можеш продати, ніж за 70. Я до того, що як тільки будуть підстави реально падати і знижуватись, ціна буде падати», – вважає Куюн.

У такі перспективи не вірить експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев:

«Знизитися в Україні? Ні. Тому що ніщо в Україні більше не обмежує апетити преміальних мереж. Конкурентів у преміальних мереж фактично немає. Вони є дуже слабкими, вони працюють не по всій Україні, вони не об'єднані між собою і вони не мають ніяких можливостей протистояти узгодженим, антиконкурентним узгодженим діям тієї самої асоціації найбільших мереж», – пояснює свою думку експерт.

За його прогнозами, ціна на нафту та нафтопродукти ще може об'єктивно зрости, якщо воєнні дії на Близькому Сході затягнуться довше, ніж анонсовані американським президентом три-чотири тижні. Але експерт впевнений, що «якби в США були переконані, що удар по Ірану спричинить суттєве зростання цін на нафтопродукти, Сполучені Штати б цю операцію не розпочинали».

Чи можливий дефіцит пального на ринку?

Водночас, експерти пояснюють, що дефіциту пального нині не очікується. Нині на ринку є кількавідсотковий надлишок. «Зараз видобувається в світі на 3% нафти більше, ніж споживається», – зазначає Геннадій Рябцев.

У дефіцит пального не вірить і експерт Сергій Куюн:

«В світі дуже багато пального і купити його не проблема. Це питання ціни. Тобто просто ти платиш більше грошей, якщо тобі дуже потрібно, і просто привозиш його, якщо його немає на близьких ринках, ти купуєш його на більш дальніх. Ну от і все. Питання ціни є. А з обсягами, я впевнений, що у нас з цієї проблеми більше не буде», – резюмує експерт.