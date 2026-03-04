Долар удруге поспіль оновив історичний максимум щодо гривні – курс НБУ

Національний банк України встановив на 5 березня курс 43 гривні 71,70 копійки за долар. Офіційний курс удруге поспіль цього тижня оновив мінімум гривні щодо долара.

За підсумками торгів 3 березня історичний мінімум був оновлений уперше цього тижня – на 4 березня діє курс 43 гривні 45,48 копійки за долар.

За даними Bloomberg, на українському міжбанківському валютному ринку торги 4 березня завершилися на рівні 43 гривні 90 копійок за долар.

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.