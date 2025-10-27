Курс НБУ вперше із січня перевищив позначку 42 гривні за долар

Національний банк України встановив на 28 жовтня курс 42 гривні 7,04 копійки за долар. Востаннє офіційний курс вище за 42 гривні за долар фіксувався ще на початку 2025 року, 29 січня.

За даними Bloomberg, на українському міжбанківському валютному ринку торги 10 січня завершуються на рівні 42 гривні 5 копійок за долар.

«Попит перевищує пропозицію. Серед продавців – здебільшого аграрії та частково Нацбанк. Покупці – імпортери енергоносіїв, держкомпанії та рітейлери», – інформували аналітики сайту «Мінфін» станом на 13:00.

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.



