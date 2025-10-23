Нацбанк: облікова ставка залишається незмінною, зниження прогнозують у 2026-му

Облікова ставка залишається на рівні 15,5% – про це рішення повідомив Національний банк України 23 жовтня.

Установа фіксує зниження інфляції протягом останніх місяців, проте інфляційні очікування залишаються високими, а проінфляційні ризики, зокрема, пов’язані зі зростанням енергодефіциту та бюджетних потреб, посилилися.

«За таких умов, щоб зберегти привабливість гривневих активів, стійкість валютного ринку та сталу тенденцію зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики, НБУ підтримуватиме відносно жорсткі монетарні умови. Інфляція знижується, однак фундаментальний ціновий тиск залишається стійким, а очікування не демонструють ознак сталого поліпшення», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: 176 мільярдів євро із заморожених активів: як Брюссель хоче допомогти Україні без грошей США

Нацбанк фіксує сповільнення споживчої інфляції до 11,9% рік до року у вересні. Така тенденція тривала й у жовтні. Хоча темпи зростання споживчих цін сповільнилися з випередженням липневого прогнозу НБУ, це передусім пояснюють розширенням пропозиції овочів завдяки ліпшим урожаям порівняно з минулим роком.

Водночас базова інфляція знижувалася помірнішим темпом – до 11% р/р у вересні. Фундаментальний ціновий тиск залишався стійким, зокрема через збереження високих витрат бізнесу на оплату праці та енергоресурси. Відтак темпи зростання цін на низку компонентів базової інфляції знижувалися повільно або не знижувалися взагалі.

Нацбанк нагадує, що його монетарна політика спрямована на зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики. Сповільненню інфляції сприятимуть перенесення на споживчі ціни ефектів від цьогорічних врожаїв овочів і зернових, подальше нарощування врожаїв, яке припускає прогноз НБУ, та заходи монетарної політики для підтримання інтересу до гривневих активів і стійкості валютного ринку.





Регулятор також очікує часткове зменшення дисбалансів на ринку праці, яке позначиться на сповільненні темпів зростання реальних зарплат і, відповідно, послабленні тиску на витрати підприємств. Водночас сповільнення інфляції стримуватимуть додаткові видатки підприємств на забезпечення безперебійної роботи в умовах дефіциту електрики та високі темпи підвищення адміністративно регульованих цін.

«За прогнозом НБУ, інфляція знизиться до 9,2% у 2025 році, до 6,6% у 2026 році та до цілі 5% наприкінці 2027 року», – йдеться в повідомленні.

Відтак Нацбанк констатує, що зростання економіки триває, однак його темпи залишатимуться стриманими через наслідки війни

Базовий сценарій жовтневого макропрогнозу НБУ передбачає, що зниження облікової ставки розпочнеться в першому кварталі 2026 року. Наступне засідання правління Національного банку з питань монетарної політики відбудеться 11 грудня.



