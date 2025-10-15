В «Укрексімбанку» відмовчуються про долю кредиту на $60 млн, який видали родині нині підозрюваного у держзраді Христенка

В «Укрексімбанку» не відповіли на запитання «Схем» (Радіо Свобода) про те, чи сплачуються зобов’язання за кредитом у 60 мільйонів доларів США, який державний банк видав бізнесмену Сергію Брюховецькому, чия компанія сплачувала податки угрупованню «ДНР» і який є тестем народного депутата від «ОПЗЖ» Федора Христенка. У відповідь на запит журналістів у фінустанові зазначили, що не можуть розголошувати відомості, захищені банківською таємницею.

Цей валютний кредит держбанк видав у 2021 році під заставу – столичний ТРЦ SkyMall, за який роками точиться боротьба у декількох юрисдикціях. У 2021 році «Схеми» розповіли про видачу цього кредиту у розмірі 60 мільйонів доларів у своєму розслідуванні, в межах якого звернулися по коментар до тодішнього голови правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера, що закінчилося нападом на знімальну групу та вказівками забрати відеокамери та видалити запис.

У новому матеріалі журналісти піднімають питання долі кредиту, виданого чотири роки тому тестю Христенка, якого СБУ з 2025 року підозрює в державній зраді, співпраці з «ДНР» та ФСБ, а також щодо перспектив конфіскації заставного майна – київського ТРЦ.

«Схеми» звернулись із запитом до «Укрексімбанку» з проханням повідомити, чи виплачуються зобов’язання за кредитом, чи, можливо, були змінені умови договору позичальника з державним банком. Журналісти запитали також, чи були проведені додаткові перевірки та оцінка дій або бездіяльності керівництва «Укрексімбанку» під час видачі кредиту на 60 мільйонів доларів члену родини підозрюваного депутата Федора Христенка.

У відповідь на запит «Схем» у фінустанові повідомили, що не можуть розголошувати відомості, захищені банківською таємницею, однак заявили, що «всі ключові службові особи, що брали участь у прийнятті рішення з кредитування, наразі в установі не працюють». І додали, що внесли зміни у внутрішні правила.

«За результатами проведених перевірок та службових розслідувань, Банком, серед іншого, внесені зміни до внутрішніх нормативних документів щодо змін та підходів, які унеможливлюють виникнення подібних випадків у майбутньому. Банк постійно розвивається в процедурі прозорості видачі кредитів та недопущення випадків шахрайства», – йдеться у відповіді.

Джерела журналістів в «Укрексімбанку» на умовах анонімності повідомили, що позичальник сплачує по кредиту, але не повністю виконує платіжні зобов’язання, через що має штрафні санкції. Водночас у державному банку поки не планують йти до суду, бо сподіваються з часом все ж стягнути кошти з позичальника.

«Схеми» звернули увагу, що у ТРЦ SkyMall, який став заставою по великому валютному кредиту, з’явились нові співвласники.

Відповідно до даних аналітичної системи YouControl у компанії «Славіан», яка є власницею ТРЦ SkyMall через іншу фірму «Оптова мережа 2011», бенефіціаром якої через кіпрський офшор Napstor Limited був лише Брюховецький, з’явилося ще двоє співвласників. Це громадянин Великої Британії Марк Родес, що проживає на Кіпрі, та громадянин Ізраїлю Ігор Корев.

Ці зміни зафіксовані в YouControl 1 серпня цього року – через два тижні після оголошення підозри Христенку 21 липня. Хоча ще 22 липня, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юросіб та підприємців, кінцевим бенефіціарним власником значився одноосібно Брюховецький.

Змінились і частки в «Славіані»: у тестя Христенка – лишилось всього 30% компанії, стільки ж у Родеса – при чому, відповідно до структури власності, це сталось ще у листопаді 2021 – і 40% у Корева, з вересня 2024. Хоча ані в кіпрському, ані в українському реєстрі в той період це не було відображено.

Аналіз «Схем» показав, що ці нові співвласники ТРЦ SkyMall теж мають зв’язки з РФ.

За українським законодавством, приховування інформації про кінцевих бенефіціарних власників, яке відбулося у «Славіан» щонайменше з 2021 по 2025 рік, є порушенням, за яке може бути штраф та навіть зупинення фінансових операцій. Крім того, це порушує і пункти генерального кредитного договору на $60 мільйонів, в якому прописаний обов’язок позичальника повідомляти державний банк про такі зміни.

Раніше у розслідуванні «Схеми» розповіли про тестя Христенка Сергія Брюховецького, з бізнес-зв’язками в угрупованні «ДНР». Це не завадило йому у 2021 році отримати від державного «Укрексімбанку» кредит на 60 мільйонів доларів для купівлі торговельного центру SkyMall у Києві.

Під час досліження питання про отримання такого кредиту на знімальну групу «Схем» за вказівкою голови правління банку Євгена Мецгера напали директор департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку» Ігор Тельбізов та начальник управління внутрішньої безпеки установи Олег Осіпов. Вони силою забрали картки з відзнятим матеріалом і намагалися видалити його, але зрештою журналістам вдалось його відновити. Згодом Мецгера, Тельбізова та Осіпова суд визнав винними, зокрема, у перешкоджанні законній професійній журналістській діяльності, всі вони отримали штрафи. Євген Мецгер написав заяву про звільнення, яке того ж дня схвалила наглядова рада «Укрексімбанку». Пізніше він очолив «Укрфінжитло» – компанію, що реалізує державні програми доступного іпотечного кредитування для населення, зокрема програму «єОселя»

17 березня 2025 року Київський апеляційний суд закрив провадження у справі нападу на журналістів у зв’язку зі спливом термінів притягнення до відповідальності Євгена Мецгера, Ігоря Тельбізова та Олега Осіпова. Таким чином колегія суддів задовольнила клопотання обвинувачених і звільнила їх від кримінальної відповідальності.

Після публікації розслідування «Схем» про багатомільйонний валютний кредит прокурор Офісу генерального прокурора відкрив провадження за статтею «фінансування тероризму». Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Служби безпеки України.

Федір Христенко у 2019 році був обраний народним депутатом від партії «Опозиційна платформа – За життя» за виборчим округом в Бахмутському районі Донецькій області. Після 24 лютого Христенко публічно не засуджував російську агресію. Він виїхав з України 14 лютого 2022 року. У вересні 2025-го в СБУ повідомили про його затримання. За матеріалами справи, парламентар тривалий час був агентом ФСБ РФ, зокрема ще у 2014 році брав участь в організації проросійських протестів у Донецьку та продовжував підривну діяльність в інтересах Росії й надалі.

«Як встановило розслідування, Федір Христенко був завербований ФСБ РФ ще за часів Януковича і наразі перебуває у тісному зв’язку із Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський), котрий є резидентом ФСБ та «смотрящим» від російської спецслужби за «ДНР». Крім того, Христенко був зв’язковим колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року», – заявляє СБУ.

Нардепу повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою людей за попередньою змовою), ч. 1 та ч. 2 ст. 111 (державна зрада), а також за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Максимальне покарання за держзраду в Україні – довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Федір Христенко та його адвокати звинувачення публічно не коментували.