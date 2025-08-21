Нацбанк вводить в обіг оновлені 20-гривневі банкноти з гаслом «Слава Україні! Героям слава!»

Національний банк з 21 серпня 2025 року почав вводити в обіг оновлені 20-гривневі банкноти, повідомляє пресслужба НБУ.

За даними регулятора, у правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот розміщено гасло – «Слава Україні! Героям слава!», але всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналами 20 гривень зразка 2018 року.

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 20 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти.

У НБУ додають, що як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цих номіналів попередніх років випуску та обов’язкові до приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.

У серпні 2024 року, до 33-ї річниці незалежності України, Нацбанк випустив модифіковані банкноти, доповнивши їх дизайн гаслом «Слава Україні! Героям слава!». У обіг були введенні модифіковані банкноти номіналами 50, 500 та 1000 гривень.



